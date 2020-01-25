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Туризм
2020-01-25T10:20+0300
https://ria.ru/20200125/1563859639.html
Дорогие туристы: что думают сотрудники гостиниц о клиентах
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РИА Новости

Дорогие туристы: что думают сотрудники гостиниц о клиентах

10:16 25.01.2020 (обновлено: 10:20 25.01.2020)
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© Depositphotos / SashaKhalabuzarТуристы в номере отеля
Туристы в номере отеля
© Depositphotos / SashaKhalabuzar
Туристы в номере отеля. Архивное фото
МАДРИД, 25 янв – РИА Новости. Туристы из России ездят в отпуск с крупными купюрами, итальянцы всегда пытаются получить скидку, а японцы требуют отдельные кровати и большие номера. При этом забрать пару шампуней из номера могут все. Чем отличаются туристы разных национальностей, кто из них создает больше проблем и какого рода, сотрудники гостиниц, расположенных в различных странах, рассказали РИА Новости на проходящей в Мадриде международной туристической выставке Fitur.

САМЫЕ ОРГАНИЗОВАННЫЕ И САМЫЕ ШУМНЫЕ

Самыми организованными клиентами многие опрошенные РИА Новости сотрудники отелей признали японцев. Они ездят группами, заселяются и выселяются организованно, не задают лишних вопросов и на ресепшен почти не появляются, рассказала сотрудник гостиницы Holiday Inn в немецком Франкфурте Диана Шнайтман.
Впрочем, у японцев есть определенные требования – они хотят большой номер, отдельные кровати и ванну, а не душ, поделилась директор по продажам и маркетингу израильских отелей Legacy Hotels Лимор Шайяк-Амар. Приходится подстраиваться и под китайцев – им нельзя давать номера, в которых есть цифра 4, а также ставить, например, белые цветы. Четверка и белый цвет - символы смерти.
Итальянцы устраивают много шума, часто приходят на ресепшен, задают сотрудникам вопросы и про отель, и про город, и про личную жизнь. "Итальянцы - самые сумасшедшие. Предъявляют много непонятных требований, постоянно просят поменять комнату", - посетовал сотрудник отеля Monsigny, расположенного во французской Ницце.
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"Итальянцы хотят, чтобы все было включено, постоянно спрашивают про скидки", - рассказала представитель итальянской сети Cosmopolitan Hotels Group, большинство гостиниц которой расположены в Тоскане, Лаура Альбано.
"Когда приезжают южноевропейцы или латиноамериканцы, это сразу заметно. Они очень активные: изучают весь отель, ходят в рестораны, задают много вопросов. А если узнают, что на ресепшен кто-то говорит, например, на испанском, они оттуда не уходят. Впрочем, именно от них мы получаем больше всего обратной связи", - говорит Шнайтман. У бизнес-туристов из России, в отличие от многих из тех, кто отдыхает на пляжах, проблем с английским нет, много они не пьют ("один, два, три бокала пива вечером") и в принципе проблем гостинице не создают.
О русских клиентах в целом мнение хорошее. "Русские очень спокойные туристы по сравнению, например, с испанцами, португальцами, греками или итальянцами. Они не напиваются, рано ложатся, а по утрам отправляются на экскурсии", - говорит директор отеля Cristal, расположенного в португальском Калдаш-да-Раинья. Но оговаривается, что его гостиница все-таки отличается от расположенных на побережье, и категория туристов "немного иная". В этом отеле самые большие траты у американцев, а самые низкие – у японцев и китайцев, "у которых заранее все оплачено и которые не ходят даже в бары".
Аргентинский отель Arakur Ushuaia, расположенный в Ушуае, рассчитан на богатых клиентов, стоимость номера 500 долларов за ночь. Директор по продажам Хосе Кандеаго говорит, что американцы, в отличие от европейцев, ищут именно хорошую гостиницу. "Европейцы же сначала ищут, что именно они хотят увидеть, чем заняться, а уже потом отель, который расположен в этой зоне – качество и престиж им не так важен", - говорит он.
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Китайцы могут приехать в Ушуаю, до которой от Буэнос-Айреса на самолете три с половиной часа, и на один день – что для европейцев абсолютно непонятно. "Китайцы очень экономят время. Они приезжают, делают фотографии и уезжают", - говорит Кандеаго. Пару лет назад количество китайских туристов в этом южном аргентинском регионе резко возросло. Никаких специальных акций, направленных на повышение китайского спроса, власти не проводили. Случайно выяснилось, что последний эпизод популярного сериала был снят здесь. "В последней сцене фильма главные герои, влюбленная пара, помирились на фоне маяка в Ушуае. И с тех пор многие китайцы хотят сделать фотографию на фоне этого маяка", - рассказал он.
Русские клиенты, по его словам, требовательные и не слишком стремятся общаться с туристами из других стран. "Они часто заказывают перелеты на частных самолетах и вертолетах", - говорит сотрудник аргентинской гостиницы.
Из латиноамериканских туристов самыми богатыми он считает бразильцев. "Бразильцам нравится роскошь. Останавливаясь в дорогой гостинице, они тем самым подчеркивают свой статус", - полагает Кандеаго.
Директор отеля Vasco da Gama в южном португальском туристическом регионе Алгарви (это один из первых отелей, построенных здесь – еще в 1960 году) Карлос Вьегаш легко может определить туристов из России. "Если человек расплатился купюрой в 500 евро, значит, точно русский", - смеется он. Впрочем, в последнее время российских клиентов в гостинице все меньше, зато начали приезжать американцы, "которых особо не видно".
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ЧП В ГОСТИНИЦАХ

Воровства в гостиницах не так много. Уехать, не заплатив, сейчас практически невозможно – при заселении блокируется определенная сумма на карте. Практически везде туристы забирают шампуни, иногда могут украсть полотенце или халат, стащить пепельницу с террасы. Подобный ущерб заложен в стоимость номеров, и сотрудники из-за мелких краж особо не переживают. Но если случаются ЧП, о них помнят долго.
"Как-то клиент-немец напился, забыл закрыть воду и затопил весь номер. В итоге заплатил более шести тысяч по страховке. Другой клиент разбил телевизор. Но подобных случаев крайне мало", - говорит представитель франкфуртской гостиницы.
"Однажды богатый мексиканец приехал с девушкой, они поссорились, он заплатил за себя, а девушку оставил без денег. У нее не было даже на такси", - рассказал сотрудник Arakur Ushuaia. Пришлось помогать ей связаться с полицией и друзьями, которые выслали ей необходимую сумму. Клиент-мексиканец в результате попал в "черный список".
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Представитель итальянской Cosmopolitan Hotels Group рассказала, что несколько лет назад один из постояльцев забронировал номер на чужую карту, потратил порядка пяти тысяч евро. Через некоторое время объявился владелец карты, и отель эти деньги потерял. "Теперь мы внимательно проверяем карты, документы, сверяем подписи", - рассказала Лаура Альбано.
"Иногда крадут полотенца, халаты, подушки. Но сейчас меры безопасности в отелях более серьезные, чем раньше: установлены видеокамеры, гости могут подняться только на этаж, где расположен их номер", - говорит представитель крупной мексиканской сети Hoteles City Express Альдо Мартинес. Основные клиенты – латиноамериканцы, главная проблема, которая может возникнуть: "иногда, особенно в праздники, некоторые постояльцы могут прийти в очень плохом состоянии, а иногда вообще не дойти до отеля и заночевать на улице".
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