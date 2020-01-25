Прототип "Волка с Уолл-стрит" подал в суд на создателей фильма

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам. Об этом сообщает Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам. Об этом сообщает Forbes

Белфорт потребовал с компании 300 миллионов долларов.

Причиной для подачи иска стали обвинения в адрес соучредителя Red Granite Pictures Ризы Азиза. В июле 2019 года продюсера заподозрили в отмывании денег. По версии следствия, его компания профинансировала производство трех фильмов, включая "Волк с Уолл-стрит", на деньги, якобы украденные у государственного фонда 1Malaysia Development Berhad. Всего Азиза обвинили в хищениях на сумму 248 миллионов долларов.

По словам экс-брокера, Азиз соврал о происхождении средств во время переговоров о продаже прав на его биографию. Белфорт также заявил, что рассчитывал на "первую честную сделку в своей жизни", но был обманут в своих ожиданиях.

Фильм Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит" вышел на экраны в 2013 году. Картину сняли по мотивам одноименной книги Джордана Белфорта, которого сыграл Леонардо Ди Каприо.