Прототип "Волка с Уолл-стрит" подал в суд на создателей фильма

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам. Об этом сообщает Forbes.
Белфорт потребовал с компании 300 миллионов долларов.
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Причиной для подачи иска стали обвинения в адрес соучредителя Red Granite Pictures Ризы Азиза. В июле 2019 года продюсера заподозрили в отмывании денег. По версии следствия, его компания профинансировала производство трех фильмов, включая "Волк с Уолл-стрит", на деньги, якобы украденные у государственного фонда 1Malaysia Development Berhad. Всего Азиза обвинили в хищениях на сумму 248 миллионов долларов.
По словам экс-брокера, Азиз соврал о происхождении средств во время переговоров о продаже прав на его биографию. Белфорт также заявил, что рассчитывал на "первую честную сделку в своей жизни", но был обманут в своих ожиданиях.
Фильм Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит" вышел на экраны в 2013 году. Картину сняли по мотивам одноименной книги Джордана Белфорта, которого сыграл Леонардо Ди Каприо.
В 1990 году Белфорт основал компанию Stratton Oakmont, продававшую инвесторам дешевые акции. Ее общий оборот через несколько лет деятельности превысил миллиард долларов. В 1998 году брокера осудили за мошенничества, связанные с манипуляцией рынком ценных бумаг.