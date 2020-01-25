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Шапка - Магаданская область
Магаданская область
2020-01-25T10:09+0300
https://ria.ru/20200125/1563859569.html
Магаданская область установила годовой рекорд по добыче золота
https://cdn22.img.ria.ru/images/156050/69/1560506913_0:177:2552:1613_1036x0_80_0_0_f3f5bf7ab772d520be295bdc0e6f1081.jpg
РИА Новости

Магаданская область установила годовой рекорд по добыче золота

10:09 25.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДобыча породы на руднике
Добыча породы на руднике
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Добыча породы на руднике. Архивное фото
МАГАДАН, 25 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Недропользователи Магаданской области в 2019 году добыли 46,36 тонны золота, превысив план на 3,66 тонны, и увеличив показатели 2018 года на 9,4 тонны, сообщает правительство региона.
"Превышение показателей годового плана в 42,7 тонны составило – 3,66 тонны. По отношению к аналогичному периоду 2018 года добыча увеличилась на 9,4 тонны... Лидером по добыче самородного золота является Ягоднинский городской округ (7,3 тонн), лидером по добыче коренного – Тенькинский городской округ (20,1 тонн). Всего добыча россыпного золота в 2019 году составила – 18,41 тонн, рудного золота – 27,95 тонн", - говорится в сообщении.
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Дополняется, что в ближайшие несколько лет в регионе планируется увеличение добычи драгметалла до 50 тонн. Это станет возможно благодаря наращиванию производственных мощностей компаний "Полюс" и "Павлик". Предприятия продолжают развитие дополнительных направлений отработки месторождений.
"ЗРК "Павлик" планирует строительство второй очереди ГОКа с примерными инвестициями около 18 миллиардов рублей.... Достигнуты договоренности по подключению к ЛЭП на подстанции "Омчак Новая" ПАО "Полюс" на территории Яно-Колымской золоторудной провинции, что даст толчок для дальнейшего развития инвестиционных проектов в регионе", - дополняет ведомство.
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Магаданская областьМагаданская областьЭкономика
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