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В России пока не выявили больных новым коронавирусом
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РИА Новости

В России пока не выявили больных новым коронавирусом

10:06 25.01.2020 (обновлено: 10:27 25.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУсиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
Усиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Усиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) по состоянию на 25 января в России не зарегистрировано, сообщается на сайте Роспотребнадзора в субботу.
Сообщается, что во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц.
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По данным мониторинга в пунктах пропуска через границу РФ с начала года досмотрено более 20 тысяч рейсов и более 1,16 миллионов человек. Выявлено более 50 человек с признаками инфекционных заболеваний, в том числе более 20 – с респираторной симптоматикой.
Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.
Так, за время введения мониторинга выявлены шесть больных респираторными инфекциями, пять больных гриппом А, двое больных гриппом В, двое больных парагриппом, один больной сезонной коронавирусной инфекцией.
"Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано. По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями в РФ, превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, из них 41 скончался.
За пределами материкового Китая пять случаев заражения были зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване, четыре - в Таиланде (двое пациентов уже выписаны), два - в Японии (один пациент выписан), два - в Южной Корее, два - в США, три - во Вьетнаме, три - в Сингапуре, один - в Непале, три - во Франции, один - в Австралии.
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УханьРаспространение нового коронавирусаРоспотребнадзорРоссияОбщество
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