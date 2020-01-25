Синоптики предупредили об осадках в Москве в ночь на пятницу

Прохожие во время снегопада в Москве. Архивное фото

Прохожие во время снегопада в Москве

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Около 30% месячной нормы осадков выпадает в Москве в ночь на пятницу, снежный покров к концу недели увеличится до 8-13 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Ранее он отметил, что с вечера четверга в Москве похолодает, в столицу придут снегопады и метели.