Синоптик предупредил москвичей о похолодании и метелях

"С вечера четверга и до конца недели зарядят хорошие снегопады, метели закружат, задует северный ветер. И температура начнет понижаться", — сказал Тишковец.

Он отметил, что уже в пятницу ночью будет ноль — минус пять. К выходным ночью ожидается минус два — семь и днем ноль — минус пять.