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Синоптик предупредил москвичей о похолодании и метелях
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РИА Новости

Синоптик предупредил москвичей о похолодании и метелях

09:56 25.01.2020 (обновлено: 18:31 25.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Снег в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Вечером в четверг на следующей неделе в Москву придут снегопады и метели, будет дуть северный ветер и температура опустится до минусовых значений, в выходные днем ожидается от нуля до минус пяти градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"С вечера четверга и до конца недели зарядят хорошие снегопады, метели закружат, задует северный ветер. И температура начнет понижаться", — сказал Тишковец.
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Он отметил, что уже в пятницу ночью будет ноль — минус пять. К выходным ночью ожидается минус два — семь и днем ноль — минус пять.
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Евгений ТишковецМоскваОбщество
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