На Алтае военные восстановили нарушенное сообщение села с райцентром

"Сводный отряд с помощью бульдозеров на базе артиллерийских тягачей БАТ-2 расчистил участок дороги между селами Савинка и Моховское протяженностью около десяти километров. Это позволило восстановить нарушенное транспортное сообщение между селом Савинка с населением около 500 жителей с городом Алейском", - говорится в сообщении.