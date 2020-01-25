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2020-01-25T09:51+0300
https://ria.ru/20200125/1563859114.html
На Алтае военные восстановили нарушенное сообщение села с райцентром
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РИА Новости

На Алтае военные восстановили нарушенное сообщение села с райцентром

09:51 25.01.2020
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© Фото : Администрация города БарнаулаУборка снега в Барнауле. 24 января 2020
Уборка снега в Барнауле. 24 января 2020
© Фото : Администрация города Барнаула
Уборка снега в Барнауле. 24 января 2020
НОВОСИБИРСК, 25 янв – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа помогли восстановить нарушенное из-за снежного шторма транспортное сообщение между селом и райцентром в Алейском районе Алтайского края, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Как сообщалось ранее, военную технику привлекли для ликвидации снежных заносов на дорогах в Алтайском крае. Решение принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению главы региона Виктора Томенко.
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"Сводный отряд с помощью бульдозеров на базе артиллерийских тягачей БАТ-2 расчистил участок дороги между селами Савинка и Моховское протяженностью около десяти километров. Это позволило восстановить нарушенное транспортное сообщение между селом Савинка с населением около 500 жителей с городом Алейском", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что работы по ликвидации снежных заносов продолжаются. Военные приступили к расчистке участка дороги протяженностью 13 километров, соединяющей села Боровское и Серебренниково.
На Алтайский край на этой недели обрушилась непогода в виде снегопадов и метелей. Ограничивалось движение по различным трассам.
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