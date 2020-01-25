В ДНР сообщили о 13 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 13 раз", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 47 мин калибром 82 и 120 миллиметров. При обстрелах также применялись стрелковое вооружение и гранатометы.