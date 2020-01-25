Момент смертельного ДТП в Москве с участием шести машин попал на видео

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Столичная Госавтоинспекцияопубликовала видео момента ДТП с участием шести машин, в результате которого погиб человек.
Авария произошла накануне вечером в районе дома 84 по Бутырской улице на севере Москвы. На кадрах видно, как один из автомобилей во время движения задевает бортом другой, после чего вылетает на встречную полосу и врезается в другие машины.
По данным ГИБДД, в ДТП также пострадали два человека, один из них несовершеннолетний.
К сожалению, как всегда... кто-то вспомнил, что ему нужно перестроиться из самого правого ряда, в самый левый ряд (при скорости 5 км/ч)...не могут себе позволить, на следующем повороте, или сделать небольшой круг в районе.
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