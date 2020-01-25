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2020-01-25T17:08+0300
https://ria.ru/20200125/1563858605.html
Момент смертельного ДТП в Москве с участием шести машин попал на видео
https://cdn25.img.ria.ru/images/156386/53/1563865392_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_e16d608041b9c026365164b2e377370b.jpg
РИА Новости
Момент смертельного ДТП в Москве с участием шести машин попал на видео
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Столичная Госавтоинспекция опубликовала видео момента ДТП с участием шести машин, в результате которого погиб человек.
2020-01-25T09:45+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=47645044&type=mp4
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Момент смертельного ДТП в Москве с участием шести машин попал на видео

09:45 25.01.2020 (обновлено: 17:08 25.01.2020)
99365
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Столичная Госавтоинспекция опубликовала видео момента ДТП с участием шести машин, в результате которого погиб человек.
Авария произошла накануне вечером в районе дома 84 по Бутырской улице на севере Москвы. На кадрах видно, как один из автомобилей во время движения задевает бортом другой, после чего вылетает на встречную полосу и врезается в другие машины.
По данным ГИБДД, в ДТП также пострадали два человека, один из них несовершеннолетний.
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ГосавтоинспекцияМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
К сожалению, как всегда... кто-то вспомнил, что ему нужно перестроиться из самого правого ряда, в самый левый ряд (при скорости 5 км/ч)...не могут себе позволить, на следующем повороте, или сделать небольшой круг в районе.
25 января, 11:00
Горан Васич
5002129
Для москвичей- "На душе и привольно, и весело, И легко, и тревожно чуть-чуть..."
25 января, 09:58
николай агнин
6213010
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