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Оренбургская область
Оренбургская область
2020-01-25T09:37+0300
https://ria.ru/20200125/1563858373.html
В Оренбургской области спасли застрявших на заснеженных дорогах людей
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РИА Новости

В Оренбургской области спасли застрявших на заснеженных дорогах людей

09:37 25.01.2020
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© Depositphotos / Kichigin_SАвтомобиль на снежной дороге
Автомобиль на снежной дороге
© Depositphotos / Kichigin_S
Автомобиль на снежной дороге. Архивное фото
УФА, 25 янв – РИА Новости. Спасатели в ночь на субботу вызволили четверых путников, в том числе одного ребенка, застрявших на автомобилях на заснеженных дорогах Оренбургской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.
"В 23.16 мск поступило сообщение о том, что на грейдере Ясный-Речной-Адамовка примерно в трех километрах от города Ясный застрял в снегу легковой автомобиль, в котором находились женщина и шестилетний ребенок. Для поиска и спасения людей к месту происшествия на спецтехнике выехали спасатели…, совместно с дорожниками автомобиль нашли, женщину и ребенка спасли", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ведомства, в 00.25 мск между населёнными пунктами Рассвет Ясненского города и Карабутак Адамовского района в поле сломались легковой автомобиль "УАЗ" и трактор "Беларус", в которых находились два человека.
"В 03.08 они были спасены и доставлены в поселок Адамовка", - говорится в сообщении спасательного ведомства.
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16 января, 16:27
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Главное управление МЧС России по Оренбургской области предупреждает, что в ближайшие сутки 25 января местами по области ожидается резкое понижение минимальной температуры воздуха на 10 градусов и более, метель, ухудшение видимости и усиление ветра, порывы которого могут достигать 22 метров в секунду.
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