В Оренбургской области спасли застрявших на заснеженных дорогах людей

УФА, 25 янв – РИА Новости. Спасатели в ночь на субботу вызволили четверых путников, в том числе одного ребенка, застрявших на автомобилях на заснеженных дорогах Спасатели в ночь на субботу вызволили четверых путников, в том числе одного ребенка, застрявших на автомобилях на заснеженных дорогах Оренбургской области , сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В 23.16 мск поступило сообщение о том, что на грейдере Ясный-Речной-Адамовка примерно в трех километрах от города Ясный застрял в снегу легковой автомобиль, в котором находились женщина и шестилетний ребенок. Для поиска и спасения людей к месту происшествия на спецтехнике выехали спасатели…, совместно с дорожниками автомобиль нашли, женщину и ребенка спасли", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, в 00.25 мск между населёнными пунктами Рассвет Ясненского города и Карабутак Адамовского района в поле сломались легковой автомобиль "УАЗ" и трактор "Беларус", в которых находились два человека.

"В 03.08 они были спасены и доставлены в поселок Адамовка", - говорится в сообщении спасательного ведомства.