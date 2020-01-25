Володин поздравил студентов с Татьяниным днем

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских студентов с Татьяниным днем и пожелал смело искать своей призвание, сообщается на сайте Госдумы.
"Поздравляю вас с Днем российского студенчества, а всех Татьян - с именинами... Смело ищите свое призвание, верьте в себя и в нашу страну", - цитирует пресс-служба слова Володина.
Он отметил, что День студента - это "праздник молодости и дружбы", объединяющий будущих специалистов самых разных профессий.
"Пусть Татьянин день - 2020 запомнится чем‑то особенным. Желаю вам отметить его весело, а на каникулах - отдохнуть, набраться сил и впечатлений", - говорится в сообщении.