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Володин поздравил студентов с Татьяниным днем
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РИА Новости

Володин поздравил студентов с Татьяниным днем

09:31 25.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских студентов с Татьяниным днем и пожелал смело искать своей призвание, сообщается на сайте Госдумы.
"Поздравляю вас с Днем российского студенчества, а всех Татьян - с именинами... Смело ищите свое призвание, верьте в себя и в нашу страну", - цитирует пресс-служба слова Володина.
Он отметил, что День студента - это "праздник молодости и дружбы", объединяющий будущих специалистов самых разных профессий.
"Пусть Татьянин день - 2020 запомнится чем‑то особенным. Желаю вам отметить его весело, а на каникулах - отдохнуть, набраться сил и впечатлений", - говорится в сообщении.
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Татьянин деньГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияОбщество
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