Володин поздравил студентов с Татьяниным днем

"Поздравляю вас с Днем российского студенчества, а всех Татьян - с именинами... Смело ищите свое призвание, верьте в себя и в нашу страну", - цитирует пресс-служба слова Володина.

Он отметил, что День студента - это "праздник молодости и дружбы", объединяющий будущих специалистов самых разных профессий.