В Уфе усилили контроль пассажиров из Китая и Таиланда

"В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской народной республике, в воздушном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации "Уфа" проводится усиленный двойной контроль с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования всех лиц, прибывающих из неблагополучных стран - Китая и Таиланда", - прокомментировали РИА Новости в управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что противоэпидемические мероприятия начали проводить в уфимском аэропорту после появления первой информации о случаях заболевания в городе Ухань. "Первого января досмотрено почти 19 тысяч человек, прибывших из-за границы, в том числе почти 3 тысячи пассажиров из Китая. Выявлено четыре человека с признаками инфекционных заболеваний, два из которых были из Китая, но не имеющих признаков воздушно-капельных инфекций", - пояснили в Роспотребнадзоре.