В Уфе усилили контроль пассажиров из Китая и Таиланда

УФА, 25 янв – РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора по Башкирии проводят двойной контроль всех авиапассажиров в уфимском аэропорту, прибывших из Китая и Таиланда, из-за опасности распространения коронавируса, зафиксированного в азиатских странах, сообщили в субботу РИА Новости в управлении Роспотребнадзора региона.
"В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской народной республике, в воздушном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации "Уфа" проводится усиленный двойной контроль с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования всех лиц, прибывающих из неблагополучных стран - Китая и Таиланда", - прокомментировали РИА Новости в управлении Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что противоэпидемические мероприятия начали проводить в уфимском аэропорту после появления первой информации о случаях заболевания в городе Ухань. "Первого января досмотрено почти 19 тысяч человек, прибывших из-за границы, в том числе почти 3 тысячи пассажиров из Китая. Выявлено четыре человека с признаками инфекционных заболеваний, два из которых были из Китая, но не имеющих признаков воздушно-капельных инфекций", - пояснили в Роспотребнадзоре.
Ранее РИА Новости в международном аэропорту "Уфа" сообщали, что там принимают самолеты из китайского города Санья два раза в неделю. Также агентству в минобразовании региона сообщали, что в вузах Башкирии обучаются 138 студентов из Китая, и руководители университетов рекомендуют им не выезжать домой из-за эпидемии коронавируса, но при этом не ограничивают свободу передвижения.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.