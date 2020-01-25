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В школах Якутска из-за морозов отменили занятия
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РИА Новости

В школах Якутска из-за морозов отменили занятия

09:14 25.01.2020
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© РИА Новости / Болот Бочкарев / Перейти в фотобанкПроспект Ленина в городе Якутске
Проспект Ленина в городе Якутске
© РИА Новости / Болот Бочкарев
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Проспект Ленина в городе Якутске. Архивное фото
ЯКУТСК, 25 янв – РИА Новости. В школах Якутска в субботу отменены занятия для учащихся с 1 по 5 классы из-за почти 50-градусных морозов, сообщает пресс-служба администрации города.
В мэрии отметили, что по данным на 7 часов утра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды температура воздуха в Якутске в районе аэропорта составила минус 46 градусов Цельсия.
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"В связи с погодными условиями объявлен актированный день для учащихся 1-5 классов всех школ города Якутска и пригородов (первая смена)", - рассказали в пресс-службе.
Согласно приказу управления образования Якутска, при минус 45 градусах мороза актированный день устанавливается в городе для школьников с 1 по 5 классов, при минус 48 – с 1 по 8, при минус 50 – с 1 по 11 классы.
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