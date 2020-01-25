В школах Якутска из-за морозов отменили занятия

ЯКУТСК, 25 янв – РИА Новости. В школах В школах Якутска в субботу отменены занятия для учащихся с 1 по 5 классы из-за почти 50-градусных морозов, сообщает пресс-служба администрации города.

В мэрии отметили, что по данным на 7 часов утра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды температура воздуха в Якутске в районе аэропорта составила минус 46 градусов Цельсия.

"В связи с погодными условиями объявлен актированный день для учащихся 1-5 классов всех школ города Якутска и пригородов (первая смена)", - рассказали в пресс-службе.