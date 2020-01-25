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В Армении возобновили поиски застрявших в горах туристов из России
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РИА Новости

В Армении возобновили поиски застрявших в горах туристов из России

09:11 25.01.2020 (обновлено: 09:12 25.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкХрам Хор-Вирап в Армении
Храм Хор-Вирап в Армении
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Храм Хор-Вирап в Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 янв – РИА Новости. МЧС Армении возобновило в субботу поиски российских туристов, отправившихся в поход в горы и запросивших в пятницу помощь спасателей из-за проблем со здоровьем одного из членов группы, заявили в пресс-службе ведомства.
Ранее в МЧС сообщили, что в горных районах Гегаркуникской области группе из шести российских туристов, отправившихся в поход, требуется помощь из-за ухудшения самочувствия одного их россиян. На место был направлен отряд спасателей на гусеничном вездеходе. В пятницу вечером поисковые работы были приостановлены до утра субботы с учетом погодных условий, пересеченной горной местности и угрозы лавины.
"Рано утром 25 января поиски возобновились. В них участвуют сотрудники областного спасательного управления и отряд российско-армянского центра гуманитарного реагирования. С туристами поддерживается постоянная связь, спасатели приближаются к группе", - говорится в сообщении.
Татевский монастырь в Сюникской области Армении
24 января, 11:44Туризм
Спасатели спешат на помощь российскому туристу в горах Армении
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