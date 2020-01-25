В Крыму устранят нарушения в парке львов "Тайган", сообщили в МЭР

Совещание по вопросам функционирования парка прошло под руководством заместителя министра Сергея Назарова. В нем приняли участие представители Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, правительства Крыма и руководства парка. Совещание прошло 22 января. В пятницу директор закрытого для посещений крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков заявил, что в переговорах с крымскими властями достигнуты договоренности по его бизнес-проектам, вопрос переходит в рабочее и конструктивное русло.

"В ходе дискуссии были определены комплексные подходы к решению проблемных моментов. Все претензии органов власти Крыма к директору парка обоснованы, возражений по ним нет. Руководство сафари-парка львов "Тайган" подтвердило намерение устранить выявленные нарушения. Протокол по итогам встречи выйдет в понедельник", — говорится в сообщении.

Власти Крыма выразили готовность к конструктивному диалогу, цель которого — эффективная и бесперебойная работа парка в правовом пространстве РФ, отмечается в сообщении. Руководство парка нацелено на скорейшее приведение всех требующихся для этого документов в соответствие с нормативными актами действующего законодательства России.