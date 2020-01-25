В Крыму устранят нарушения в парке львов "Тайган", сообщили в МЭР

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. Руководство крымского сафари-парка львов "Тайган" подтвердило на совещании в Минэкономразвития намерение устранить выявленные нарушения и привести документы в соответствие с нормами законодательства России, сообщается на сайте Минэкономразвития России.
Совещание по вопросам функционирования парка прошло под руководством заместителя министра Сергея Назарова. В нем приняли участие представители Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, правительства Крыма и руководства парка. Совещание прошло 22 января. В пятницу директор закрытого для посещений крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков заявил, что в переговорах с крымскими властями достигнуты договоренности по его бизнес-проектам, вопрос переходит в рабочее и конструктивное русло.
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"В ходе дискуссии были определены комплексные подходы к решению проблемных моментов. Все претензии органов власти Крыма к директору парка обоснованы, возражений по ним нет. Руководство сафари-парка львов "Тайган" подтвердило намерение устранить выявленные нарушения. Протокол по итогам встречи выйдет в понедельник", — говорится в сообщении.
Власти Крыма выразили готовность к конструктивному диалогу, цель которого — эффективная и бесперебойная работа парка в правовом пространстве РФ, отмечается в сообщении. Руководство парка нацелено на скорейшее приведение всех требующихся для этого документов в соответствие с нормативными актами действующего законодательства России.
В декабре 2019 года Белогорский районный суд Крыма принял два решения о приостановке на месяц деятельности парка львов из-за просроченных и несертифицированных кормов для животных и отсутствия у них вакцинации. Директор парка Олег Зубков назвал закрытие зверинца "заказным и неправомерным" решением властей, а причины — надуманными. Позже он заявил, что решил оставить "Тайган" закрытым на неопределенное время, хотя действие решения суда о приостановке деятельности истекло.