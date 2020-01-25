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В охваченный коронавирусом Ухань поставят два миллиона защитных масок
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РИА Новости

В охваченный коронавирусом Ухань поставят два миллиона защитных масок

08:55 25.01.2020
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкПассажиры в зоне международных прилетов аэропорта Владивостока
Пассажиры в зоне международных прилетов аэропорта Владивостока
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
Пассажиры в зоне международных прилетов аэропорта Владивостока. Архивное фото
ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Центральные власти Китая готовятся поставить в охваченный новым типом коронавируса Ухань не менее 2 миллионов защитных масок, меры предприняты после того, как врачи сообщили СМИ о том, что остро нуждаются в защитных масках и спецодежде.
Как сообщает агентство Синьхуа, курировать поставки будет министерство коммерции Китая, представители ведомства уже связались с несколькими производителями защитных масок и других товаров из провинций Цзянсу и Шаньдун, чтобы обеспечить поставки более 2 миллионов масок в больницы Уханя и провинции Хубэй.
Город Ухань с населением в 11 миллионов человек с утра четверга фактически изолирован из-за вспышки заболевания, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта города и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.
Ранее больницы города сообщили, что запасов масок и защитной одежды им хватит лишь на 3-5 дней и обратились к населению с просьбой о сборе необходимых вещей. По словам врачей, число больных растет с каждым днем, эпидемиологическая ситуация очень тяжелая, тратится большой объем имеющихся защитных материалов. Ситуацию усугубило то, что на фоне наступающих выходных по случаю Нового года по лунному календарю поставщики, а также курьерские службы не работают в штатном режиме.
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
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Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, из них 41 скончался.
За пределами материкового Китая пять случаев заражения были зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване, четыре - в Таиланде (двое пациентов уже выписаны), два - в Японии (один пациент выписан), два - в Южной Корее, два - в США, три - во Вьетнаме, три - в Сингапуре, один - в Непале, три - во Франции, один - в Австралии, три – в Малайзии.
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