В охваченный коронавирусом Ухань поставят два миллиона защитных масок

ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Центральные власти Китая готовятся поставить в охваченный новым типом Центральные власти Китая готовятся поставить в охваченный новым типом коронавируса Ухань не менее 2 миллионов защитных масок, меры предприняты после того, как врачи сообщили СМИ о том, что остро нуждаются в защитных масках и спецодежде.

Как сообщает агентство Синьхуа, курировать поставки будет министерство коммерции Китая, представители ведомства уже связались с несколькими производителями защитных масок и других товаров из провинций Цзянсу и Шаньдун, чтобы обеспечить поставки более 2 миллионов масок в больницы Уханя и провинции Хубэй.

Город Ухань с населением в 11 миллионов человек с утра четверга фактически изолирован из-за вспышки заболевания, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта города и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.

Ранее больницы города сообщили, что запасов масок и защитной одежды им хватит лишь на 3-5 дней и обратились к населению с просьбой о сборе необходимых вещей. По словам врачей, число больных растет с каждым днем, эпидемиологическая ситуация очень тяжелая, тратится большой объем имеющихся защитных материалов. Ситуацию усугубило то, что на фоне наступающих выходных по случаю Нового года по лунному календарю поставщики, а также курьерские службы не работают в штатном режиме.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, из них 41 скончался.