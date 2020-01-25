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Иркутская область
Иркутская область
2020-01-25T08:51+0300
https://ria.ru/20200125/1563857264.html
На берегу Байкала снесут самовольно возведенный развлекательный центр
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РИА Новости

На берегу Байкала снесут самовольно возведенный развлекательный центр

08:51 25.01.2020
7597
CC BY 2.0 / Pixabay/ jackmac34 / Озеро Байкал
Озеро Байкал
CC BY 2.0 / Pixabay/ jackmac34 /
Озеро Байкал. Архивное фото
ИРКУТСК, 25 янв – РИА Новости. Развлекательный центр, самовольно возведенный в поселке Листвянка на берегу Байкала, снесут по решению суда, сообщает пресс-служба Иркутской областной прокуратуры.
Прокурорская проверка законности возведения объекта капитального строительства была проведена после обращения в приемную президента РФ жителей поселка Листвянка. Они жаловались на нарушения градостроительного и природоохранного законодательства при строительстве развлекательного центра в прибрежной полосе озера Байкал. В ходе проверки установлено, что земельный участок находится в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и входит в границы водоохранной зоны, где возведение зданий и сооружении прямо запрещено законом.
"Иркутским районным судом удовлетворен иск прокурора Иркутского района об обязании ООО "Байкальский острог" снести самовольно возведенный объект незавершенного капитального строительства, общей площадью 5 646 кв.м, расположенный на земельном участке по ул. Академическая в поселке Листвянка Иркутского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доводы ответчика о наличии разрешения на строительство объекта, судом не были приняты, так как не имеют значения при наличии законодательного запрета на ведение строительных работ в центральной экозоне Байкала.
Гаражи
3 мая 2019, 08:00
Прописаться нельзя, жить можно. Кто и зачем переезжает в гаражи
13230121
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Иркутская областьБайкалИркутская областьОбщество
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