На берегу Байкала снесут самовольно возведенный развлекательный центр

ИРКУТСК, 25 янв – РИА Новости. Развлекательный центр, самовольно возведенный в поселке Листвянка на берегу Развлекательный центр, самовольно возведенный в поселке Листвянка на берегу Байкала , снесут по решению суда, сообщает пресс-служба Иркутской областной прокуратуры.

Прокурорская проверка законности возведения объекта капитального строительства была проведена после обращения в приемную президента РФ жителей поселка Листвянка. Они жаловались на нарушения градостроительного и природоохранного законодательства при строительстве развлекательного центра в прибрежной полосе озера Байкал. В ходе проверки установлено, что земельный участок находится в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и входит в границы водоохранной зоны, где возведение зданий и сооружении прямо запрещено законом.

"Иркутским районным судом удовлетворен иск прокурора Иркутского района об обязании ООО "Байкальский острог" снести самовольно возведенный объект незавершенного капитального строительства, общей площадью 5 646 кв.м, расположенный на земельном участке по ул. Академическая в поселке Листвянка Иркутского района", - говорится в сообщении.