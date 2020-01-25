В Иркутской области потушили пожар в гаражном боксе

ИРКУТСК, 25 янв – РИА Новости. Пожар в гаражном боксе поселка Пожар в гаражном боксе поселка Иркутской области , при котором пострадал один человек, потушен в 11.50 (6.50 мск), сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ региона.

Ранее сообщалось, что в поселке Молька Усть-Удинского района Приангарья пожарные ликвидируют возгорание в гаражном боксе на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

"Пожар ликвидирован в 11.50 (6.50 мск). Один человек травмирован", - сообщил собеседник агентства.