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В Иркутской области потушили пожар в гаражном боксе
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РИА Новости

В Иркутской области потушили пожар в гаражном боксе

08:26 25.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС РФ . Архивное фото
ИРКУТСК, 25 янв – РИА Новости. Пожар в гаражном боксе поселка Иркутской области, при котором пострадал один человек, потушен в 11.50 (6.50 мск), сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ региона.
Ранее сообщалось, что в поселке Молька Усть-Удинского района Приангарья пожарные ликвидируют возгорание в гаражном боксе на площади 1,2 тысячи квадратных метров.
"Пожар ликвидирован в 11.50 (6.50 мск). Один человек травмирован", - сообщил собеседник агентства.
К тушению привлекались 11 человек и пять единиц техники.
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