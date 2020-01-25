Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Помощник президента Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.

По его словам, решение Суркова связано "со сменой курса на украинском направлении".

"В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах", — написал политолог в Telegram-канале

Владислав Сурков занял пост помощника президента в сентябре 2013 года. Он курировал отношения с Абхазией и Южной Осетией, а в последние годы также занимался вопросами, связанными с урегулированием ситуации на Украине. Участвовал на экспертном уровне в работе "нормандского формата" (Россия, Франция, Германия и Украина).