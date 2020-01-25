Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-25T11:56+0300
https://ria.ru/20200125/1563856964.html
Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
https://cdn24.img.ria.ru/images/147861/37/1478613718_0:0:3043:1713_1036x0_80_0_0_b6225db3268ce1e40fea04d853d0f5a9.jpg
РИА Новости

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

08:17 25.01.2020 (обновлено: 11:56 25.01.2020)
119652
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владислав Сурков
Помощник президента России Владислав Сурков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
По его словам, решение Суркова связано "со сменой курса на украинском направлении".
"В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах", — написал политолог в Telegram-канале.
Владислав Сурков занял пост помощника президента в сентябре 2013 года. Он курировал отношения с Абхазией и Южной Осетией, а в последние годы также занимался вопросами, связанными с урегулированием ситуации на Украине. Участвовал на экспертном уровне в работе "нормандского формата" (Россия, Франция, Германия и Украина).
До этого с декабря 2011 года Сурков был заместителем председателя правительства, а с мая 2012-го по май 2013 года — руководителем аппарата правительства.
Владислав Сурков
Вчера, 08:51
Биография Владислава Суркова
36913662471086
Обсудить 81
Владислав СурковАлексей ЧеснаковВ мире
Популярные комментарии
Неужели иноземный паспорт обнаружился...?
25 января, 08:51
Михаил Науменко
1442621030
Может хоть с экранов ТВ исчезнет Украина? А то весь мир про неё забыл, а мы им рекламу бесплатную, фашизм пропагандируем.Соловьев вроде бы обещал, что постепенно отвыкаем? Еще бы СМИ пересмотрели свою политику, у нас у самих проблем много, есть о чем писать. 5% от вещания, чтобы только основное знать, что там происходит. А то "этот сказал", "тот подумал".
25 января, 08:46
tt.60rossiya
164600129
Рекомендуем
Владислав Сурков
Биография Владислава Суркова
Госсекретарь США Майк Помпео
Ведущая заявила, что Помпео выругался на нее после вопроса об Украине
Помощник президента России Владислав Сурков
Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Газокомпрессорная станция Несвижская в Белоруссии
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Минобороны прокомментировало "перехват" США российской колонны в Сирии
Флаги Кипра и Европейского союза
Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи украинских военнопленных аэропорту Борисполь
Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным
В Палестине Путин поднял упавшую фуражку офицера караула
Путин поднял упавшую фуражку офицера палестинского караула
Президент РФ Владимир Путин на церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников в лагере смерти Собибор Леона Фельдгендлера
Эксперт сравнил Путина и Порошенко в ситуации с поднятой фуражкой
Владимир Познер
Познер рассказал, как видит Россию со стороны
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Израильское СМИ признало фиаско Зеленского в Давосе
Участники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
ЦРУ опубликовало архивные данные об "агенте Гитлера" Бандере
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
В Сети появилась новая запись "прослушки" c совещания премьера Украины
Вице-президент США Майк Пенс у Стены Плача в Иерусалиме
США прислали жертвам и освободителям Освенцима дешевую фальшивку
В. Зеленский
Зеленский заявил о "шраме" в отношениях Украины и России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Канадские ученые допустили возможность заражения раком
04:00СМИ: число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 1975 человек
03:46Экологи сообщают, что "китовая тюрьма" в Приморье пустует
03:43В Шанхае сообщили о первом погибшем в городе от нового коронавируса
03:35Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР
03:33Ученые предупредили об опасности появления дыр в корпусе МКС
03:23Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции
03:14Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
03:10Банки готовят революцию в удаленном обслуживании россиян
03:07ФТС в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса
03:05Японский эксперт: бесснежные зимы в России будут случаться все чаще
02:52В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
02:45Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31 человека
02:33Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
02:32Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения
02:29СМИ: число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 54 человек
02:28В Турции вытащили из-под завалов мать двухлетней девочки
02:24Сенаторы осудили поведение Помпео в отношении журналистки
02:12В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
02:09Миссия ООН заявила о нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию
Лента новостейМолния