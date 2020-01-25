Власти Китая направили в охваченный коронавирусом Ухань 1230 врачей

Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай

Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай

ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Государственный комитет по вопросам здравоохранения направил в изолированный из-за Государственный комитет по вопросам здравоохранения направил в изолированный из-за вспышки коронавируса Ухань 1230 врачей на помощь местным медикам, следует из заявления ведомства.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения направил в Ухань специалистов в области тяжелых болезней для усиления помощи в лечении больных, в общей сложности 1230 медиков организованы в шесть бригад", - говорится в опубликованном сообщении.

Кроме того, в резерв вызваны еще шесть бригад, готовых выехать в любой момент.

Ранее агентство Синьхуа сообщило, что в город уже прибыли 450 военных медиков, в том числе и специалисты, которые боролись с эпидемиями атипичной пневмонии (SARS) и Эболы.

Ранее в китайских СМИ и соцсетях появились сообщения, что все больницы Уханя переполнены, изнуренные врачи и медсестры уже не справляются с потоком пациентов, в больницах не хватает коек и защитных средств для врачей.

По официальным данным, среди зараженных вирусом 14 медиков. South China Morning Post со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что количество зараженных медиков значительно больше, чем официальные цифры. По словам одного из источников, "почти в каждой крупной больнице Уханя вы найдете зараженных медиков, и их число точно выше 15". Один из врачей отметил, что одной из причин заражения медработников стало то, что инфицированные новым типом коронавируса не были сразу же изолированы от других пациентов.