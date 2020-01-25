В КНР врачи готовятся применить препараты для лечения коронавируса

"В настоящее время уже есть несколько видов подтверждённых безопасных лекарственных средств, которые готовятся использовать при проведении клинического лечения, однако их эффективность требует дальнейшего наблюдения", - заявил Чжун Наньшань в интервью китайским СМИ.

За пределами материкового Китая пять случаев заражения были зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване, четыре - в Таиланде (двое пациентов уже выписаны), два - в Японии (один пациент выписан), два - в Южной Корее, два - в США, три - во Вьетнаме, три - в Сингапуре, один - в Непале, три - во Франции, один - в Австралии, три – в Малайзии.