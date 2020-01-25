В индийской территории Джамму и Кашмир восстановили доступ в интернет

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 янв - РИА Новости. Доступ в интернет восстановлен во всей союзной индийской территории Джамму и Кашмир, однако зайти можно будет лишь на ограниченный список сайтов, передает телеканал NDTV со ссылкой на местное МВД.
Подключение к интернету в регионе будет осуществляться по относительно медленной технологии 2G.
"Настоящим предписывается, что услуги мобильной передачи данных и доступ в интернет по фиксированной линии будут разрешены на всей союзной территории Джамму и Кашмира со следующими ограничениями... Вышеуказанное распоряжение вступает в силу с 25 января 2020 года и остается в силе до 31 января 2020 года, если не будет изменено ранее", - говорится в приказе министерства внутренних дел администрации территории.
Ранее в январе доступ в интернет был восстановлен лишь в части союзной территории.
Верховный суд Индии 10 января постановил незамедлительно пересмотреть решение об ограничении доступа в интернет на союзной территории Джамму и Кашмир.
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Ограничения на использование интернет-связи были введены в индийской части Кашмира в августе после принятия закона об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир.
Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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