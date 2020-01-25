В Индии 11 человек поместили в карантин с подозрением на коронавирус

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 янв - РИА Новости. Власти Власти Индии поместили в карантин 11 вернувшихся из Китая человек с подозрением на новый коронавирус , сообщает телеканал NDTV

"Семь человек (в штате Керала) с крайне легкими симптомами были взяты под наблюдение в изоляторах в пятницу, главным образом в качестве меры предосторожности, поскольку они вернулись из Китая", - сказал доктор Амар Феттл.

Ранее власти Мумбаи сообщили, что изолировали двух человек, прибывших из Китая, после того, как у них появился лёгкий кашель и симптомы простуды.

Также по одному человеку изолировано в городах Бангалор и Хайдарабад.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным, число зараженных во всей стране увеличилось до 1287 человек, из них 41 человек погиб.