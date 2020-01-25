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В Индии 11 человек поместили в карантин с подозрением на коронавирус
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РИА Новости

В Индии 11 человек поместили в карантин с подозрением на коронавирус

07:47 25.01.2020
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© AP Photo / Wong Maye-EКареты скорой помощи в Индии
Кареты скорой помощи в Индии
© AP Photo / Wong Maye-E
Кареты скорой помощи в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 янв - РИА Новости. Власти Индии поместили в карантин 11 вернувшихся из Китая человек с подозрением на новый коронавирус, сообщает телеканал NDTV.
"Семь человек (в штате Керала) с крайне легкими симптомами были взяты под наблюдение в изоляторах в пятницу, главным образом в качестве меры предосторожности, поскольку они вернулись из Китая", - сказал доктор Амар Феттл.
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Ранее власти Мумбаи сообщили, что изолировали двух человек, прибывших из Китая, после того, как у них появился лёгкий кашель и симптомы простуды.
Также по одному человеку изолировано в городах Бангалор и Хайдарабад.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным, число зараженных во всей стране увеличилось до 1287 человек, из них 41 человек погиб.
Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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