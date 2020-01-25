В Сингапуре отрицают, что туристов из Уханя не пустили в страну

"Миграционная служба осведомлена о слухах, появившихся в сети, касательно того, что свыше ста людям, путешествующим из Уханя, было отказано во въезде в Сингапур. Миграционная служба хочет прояснить, что это неправда и подобного инцидента не было", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, из них 41 скончался.

За пределами материкового Китая пять случаев заражения были зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване, четыре - в Таиланде (двое пациентов уже выписаны), два - в Японии (один пациент выписан), два - в Южной Корее, два - в США, три - во Вьетнаме, три - в Сингапуре, один - в Непале, три - во Франции, один - в Австралии, три - в Малайзии.