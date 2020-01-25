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В Сингапуре отрицают, что туристов из Уханя не пустили в страну
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РИА Новости

В Сингапуре отрицают, что туристов из Уханя не пустили в страну

07:42 25.01.2020
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© REUTERS / Darley ShenРаботники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Миграционная служба Сингапура отрицает информацию о том, что свыше ста человек из китайского города Ухань, где возникла вспышка коронавируса, не пустили в страну.
"Миграционная служба осведомлена о слухах, появившихся в сети, касательно того, что свыше ста людям, путешествующим из Уханя, было отказано во въезде в Сингапур. Миграционная служба хочет прояснить, что это неправда и подобного инцидента не было", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, из них 41 скончался.
За пределами материкового Китая пять случаев заражения были зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване, четыре - в Таиланде (двое пациентов уже выписаны), два - в Японии (один пациент выписан), два - в Южной Корее, два - в США, три - во Вьетнаме, три - в Сингапуре, один - в Непале, три - во Франции, один - в Австралии, три - в Малайзии.
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
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