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2020-01-25T07:28+0300
https://ria.ru/20200125/1563856247.html
Первый полет Boeing 777X вновь отложен из-за погоды
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РИА Новости

Первый полет Boeing 777X вновь отложен из-за погоды

07:28 25.01.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Первый полет самолета Boeing 777X откладывается из-за погодных условий, сообщила компания в Twitter.
Первый полет этого самолета должен был состояться в 10 утра по местному времени (21.00 мск), однако был перенесен из-за погодных условий. Трансляция события на сайте закончилась в 0.00 мск, самолет так и не взлетел.
"Мы по-прежнему на полосе из-за ненастной погоды", - объяснил задержку авиастроитель.
Первый полет Boeing откладывается уже во второй раз. Первый раз полет был перенесен в четверг. Как и в пятницу, ему помешали плохие погодные условия. Самолет 777X стоит в линейке дальнемагистральных, широкофюзеляжных, двухдвигательных самолетов семейства Boeing 777.
Самолет авиакомпании Delta Airlines во время сброса авиатоплива перед аварийной посадкой в международном аэропорту Лос-Анджелеса. 14 января 2020
7 сентября 2019, 06:31
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