Первый полет Boeing 777X вновь отложен из-за погоды

Первый полет этого самолета должен был состояться в 10 утра по местному времени (21.00 мск), однако был перенесен из-за погодных условий. Трансляция события на сайте закончилась в 0.00 мск, самолет так и не взлетел.

Первый полет Boeing откладывается уже во второй раз. Первый раз полет был перенесен в четверг. Как и в пятницу, ему помешали плохие погодные условия. Самолет 777X стоит в линейке дальнемагистральных, широкофюзеляжных, двухдвигательных самолетов семейства Boeing 777.