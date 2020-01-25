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В Новгородской области дети пострадали при пожаре в трехэтажном доме
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РИА Новости

В Новгородской области дети пострадали при пожаре в трехэтажном доме

07:15 25.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Трое детей и пятеро взрослых пострадали при пожаре в трехэтажном жилом доме в Старой Руссе Новгородской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Пострадали восемь человек, в том числе три ребенка, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из горящего здания на улице Чапаева были эвакуированы почти 70 человек, в том числе 20 детей.
В 3.09 пожар был ликвидирован, в тушении возгорания участвовали 37 человек и 12 единиц техники.
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