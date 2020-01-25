В МЧС напомнили водителям, почему нужно уступать дорогу спасателям

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Жизнь людей часто зависит о того, насколько оперативно сработают сотрудники экстренных служб. В условиях напряженного городского движения пожарным сложно добраться до места ЧП, поэтому водители обязаны уступать дорогу спецтранспорту, напоминают в МЧС РФ.
В ведомстве подчеркивают, что при выполнении неотложного вызова спасатели на автомобилях с включенными проблесковыми маячками имеют преимущество на дорогах. Поэтому водители обязаны уступить дорогу спецтранспорту, увидев приближающийся автомобиль с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.
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Данное требование правил дорожного движения распространяется на правительственные служебные автомобили, машины скорой помощи, полиции, а также других оперативных служб.
В МЧС отмечают, что водители еще довольно часто игнорируют спешащие на вызов автомобили спасателей и пожарных. В результате специалисты ведомства прибывают на место ЧП несвоевременно, что сказывается на оперативности оказания помощи пострадавшим.
Спасение людей, кроме того, часто затрудняют заставленные машинами улицы и проезды дворов. Такие препятствия лишают сотрудников МЧС возможности установить автолестницу в том месте, где это необходимо для спасения людей.
Водители также не должны обгонять транспортные средства спасателей, создавая им помехи в движении, и обязательно снижать скорость при приближении к спецмашинам с включенными проблесковыми маячками, пояснили в МЧС.
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