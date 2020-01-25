Эксперт рассказал о перспективах развития туризма на ближайшие годы

МАДРИД, 25 янв — РИА Новости. Число иностранных Число иностранных туристов уже в этом десятилетии достигнет двух миллиардов, а к середине века — четырех. Способов решения проблем, которые влечет за собой массовый туризм, нет, при этом отдых будет приобретать новые формы. Своим мнением о перспективах отрасли с РИА Новости поделился эксперт в этой области Фернандо Гальярдо.

На этой неделе Всемирная туристская организация обнародовала очередную шокирующую цифру: по предварительным оценкам, количество туристов в 2019 году составило около 1,5 миллиарда человек.

"Сейчас туризма в три раза меньше, чем будет. В этом десятилетии мы перейдем рубеж в два миллиарда, к 2050 году - в четыре миллиарда", — говорит специалист в области новых тенденций в туризме, писатель и журналист Фернандо Гальярдо, уже более трех десятилетий освещающий темы туризма и отельного бизнеса в газете País. По его словам, остановить этот процесс невозможно, "только если не строить стены между странами".

Разгрузить переполненные направления за счет развития других крайне сложно. "Все пробовали — ничего не выходит. Если люди хотят поехать в туристические столицы, они туда поедут. В Париж, Лондон, Нью-Йорк они отправятся раньше, чем в Лилль или Балтимор. Этого не изменить, разумного решения нет. Да, надо рассеивать туристические потоки, делать другие направления интересными. Но человек, который отправится на экскурсию в Бронкс, все равно пойдет и в Эмпайр-стейт-билдинг, и в Центральный парк. Потому что это символы", — говорит Гальярдо.

В ближайшее время, по его прогнозам, в Азии будут активно развиваться такие направления, как Тибет, Бутан, Китай, Филиппины, Индонезия (в этой стране люди будут посещать не только Бали, что позволит отчасти разгрузить переполненный туристами остров). Не исчерпан потенциал Японии, в первую очередь в области гастрономического туризма. Путешественники до сих пор недооценили Латинскую Америку — в Чили, например, за год приезжают лишь четыре миллиона туристов, хотя потенциал страны — до 15 миллионов. Более активно туризм будет развиваться в Аргентине, Бразилии, Мексике, Колумбии.

Последняя, по словам эксперта, со временем станет популярнейшим гастрономическим направлением и составит конкуренцию Перу, к тому же она обладает и культурной составляющей, и красивой природой — необходимые условия для успешного развития туризма. В зоне Персидского залива модными направлениями станут Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн, считает Гальярдо.

"Какое направление станет популярным, предугадать сложно. Например, сейчас это Новая Зеландия, расположенная далеко от всех", — сказал он.

Ставший модным в последние годы "глэмпинг" (разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе), полагает Гальярдо, будет и дальше завоевывать мир, а лидер в этой отрасли компания Selina через десять лет может стать крупнейшей гостиничной сетью в мире.

Отели в обозримом будущем будут искать все более индивидуальный подход к гостям. "Будут создаваться гостиницы, удовлетворяющие запросы каждого конкретного клиента. Идея отеля, которую мы знали до сих пор (кровать в комнате), исчезает. Они будут превращаться в полноценное жилье, а система звезд уйдет в прошлое", — считает Гальярдо.