Трамп заявил, что не просил Парнаса помочь уволить посла на Украине

"Ну, я бы такого не сказал... Я, возможно, мог бы сказать такое, если бы это был (мой адвокат) Руди (Джулиани - ред.) или кому-то еще. Но мне нечего здесь скрывать. Если я не хочу (того или иного) посла, я имею право на это (уволить его - ред.). Мне нужны послы, выбранные мной", - сказал он.