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Трамп заявил, что не просил Парнаса помочь уволить посла на Украине
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РИА Новости

Трамп заявил, что не просил Парнаса помочь уволить посла на Украине

06:41 25.01.2020
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не прибегал к помощи Льва Парнаса, обвиняемого американскими властями в нарушении правил предвыборной кампании, чтобы уволить посла на Украине Мари Йованович, сообщил американский лидер в интервью телеканалу Fox News.
Президент США Дональд Трамп
17 января, 04:33
Адвокат Парнаса опубликовал видео, на котором тот общается с Трампом
Ранее телеканал ABC со ссылкой на свои источники сообщал, что Трамп на встрече с бизнесменом Львом Парнасом и его помощником Игорем Фруманом якобы просил их содействия в этом вопросе. Телеканал ссылался на запись беседы, которая была сделана в отеле "Трамп Интернэшнл" весной 2018 года.
"Ну, я бы такого не сказал... Я, возможно, мог бы сказать такое, если бы это был (мой адвокат) Руди (Джулиани - ред.) или кому-то еще. Но мне нечего здесь скрывать. Если я не хочу (того или иного) посла, я имею право на это (уволить его - ред.). Мне нужны послы, выбранные мной", - сказал он.
Йованович была уволена со своего поста в мае 2019 года в связи с утратой доверия президента. Сама она утверждает, что против нее велась скоординированная кампания и сам президент США Дональд Трамп давил на госдепартамент, добиваясь ее увольнения.
Граждане США Лев Парнас и Игорь Фруман (выходцы из СССР, уроженцы Украины и Белоруссии) обвиняются в США в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали Руди Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине.
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