В КНР впервые от коронавируса умер врач одной из больниц, сообщает СМИ

Лян Удун работав в отделение отоларингологии Больницы китайской и европейской медицины провинции Хубэй "Синьхуа" в городе Ухань , 16 января у него появились симптомы заражения новым типом коронавируса, 18-го его перевели в больницу "Цзиньиньтан", где несмотря на все усилия коллег, он скончался 25 января около 7.00.

Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что количество зараженных медиков значительно больше, чем официальные цифры. По словам одного из источников, "почти в каждой крупной больнице Уханя вы найдете зараженных медиков, и их число точно выше 15".

Один из врачей отметил, что одной из причин заражения медработников стало то, что инфицированные новым типом коронавируса не были сразу же изолированы от других пациентов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, из них 41 скончался.