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Лондон хочет угрозами ускорить торговые переговоры с ЕС, сообщает СМИ
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РИА Новости

Лондон хочет угрозами ускорить торговые переговоры с ЕС, сообщает СМИ

05:58 25.01.2020
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© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон
© Depositphotos / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Великобритания планирует использовать угрозы введения высоких тарифов на товары из Европейского союза, чтобы ускорить торговые переговоры с ЕС после Brexit, сообщает газета Times.
По данным издания, действия Британии будут направлены на оказание давления на Европу после выхода страны из ЕС, чтобы договориться о торговом соглашении, свободном от квот и тарифов, без строгого соблюдения правил Брюсселя Великобританией.
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Планируется, что в случае одобрения, могут быть введены тарифы в размере 30% на некоторые виды французского сыра и 10% - на немецкие автомобили. В Великобритании, как утверждает Times, надеются, что подобные действия вынудят европейские страны оказать давление на Брюссель, чтобы избежать снижения объемов экспорта и возможного ущерба экономике. Однако сначала новые меры будут вынесены на обсуждение.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы сообщила, что ЕС потребует права вводить санкции против Великобритании в случае нарушения соглашения о Brexit после выхода страны из ЕС. По данным газеты, в ЕС считают, что Британия должна строго придерживаться правил и договоренностей, касающихся прав трудящихся и защиты окружающей среды, в обмен на торговое соглашение с некоторыми ограничениями. В случае несоблюдения обязательств со стороны Соединенного Королевства, пишет Financial Times, Брюссель хочет предпринимать ответные гибкие и временные меры.
В 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) Великобритания покинет ЕС. Затем до декабря продлится переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.
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