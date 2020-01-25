Фестиваль "Золотая маска" открывает свою конкурсную программу

Впервые в конкурсной программе фестиваля "Золотая Маска" участвуют Театры кукол из Тольятти и Йошкар-Олы, а также Чехов-центр из Южно-Сахалинска, который ранее принимал участие во внеконкурсных программах. Среди дебютантов этого года - Молодежный театр из Архангельска, Кировский танцевальный проект "Солянка", Национальный театр Карелии из Петрозаводска, Мобильный художественный театр, Музыкальный театр "Амадей", Фонд V-A-C, Проект В. Приваловой из Москвы.

"По конкурсной программе фестиваля можно понять, как бурно и интересно развивается сейчас российский театр, причем не только в Москве, а по всей России. Сегодня в конкурсе соседствуют спектакли традиционных форм с экспериментальными работами. Есть спектакли, где действие происходит в необычных пространствах - когда спектакль идет в наушниках или в очках виртуальной реальности. Это многообразие форм дает представление о российском театре сегодня", - сообщила накануне открытия конкурса гендиректор "Золотой маски" Мария Ревякина.

Как всегда важной частью фестиваля станут внеконкурсные программы: "Маска Плюс" и "Детский Weekend". Всего в конкурсной и внеконкурсных программах фестиваля, который пройдет в Москве с 25 января по 15 апреля, примет участие 81 российский театр из 29 городов. Пройдет более 250 показов 101 спектакля. В конкурсной программе на Национальную театральную премию в 29 частных номинациях выдвинуто более 240 театральных деятелей.

В Международный день театра 27 марта в Бетховенском зале Большого театра состоится церемония вручения специальных премий "Золотая Маска" - "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".