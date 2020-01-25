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Культура
2020-01-25T05:30+0300
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Фестиваль "Золотая маска" открывает свою конкурсную программу
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РИА Новости

Фестиваль "Золотая маска" открывает свою конкурсную программу

05:30 25.01.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкНаграда Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска"
Награда Российской Национальной театральной Премии Золотая Маска
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Награда Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска". Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Конкурсная программа 26-го фестиваля "Золотая Маска" откроется в субботу серией музыкальных спектаклей, в числе которых мюзиклы "Стиляги" Театра Наций и "Винил" Пермского Театра-Театра и балетные постановки Большого театра, Музыкального и Пермского театра оперы и балета, сообщили в пресс-службе фестиваля.
Впервые в конкурсной программе фестиваля "Золотая Маска" участвуют Театры кукол из Тольятти и Йошкар-Олы, а также Чехов-центр из Южно-Сахалинска, который ранее принимал участие во внеконкурсных программах. Среди дебютантов этого года - Молодежный театр из Архангельска, Кировский танцевальный проект "Солянка", Национальный театр Карелии из Петрозаводска, Мобильный художественный театр, Музыкальный театр "Амадей", Фонд V-A-C, Проект В. Приваловой из Москвы.
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"По конкурсной программе фестиваля можно понять, как бурно и интересно развивается сейчас российский театр, причем не только в Москве, а по всей России. Сегодня в конкурсе соседствуют спектакли традиционных форм с экспериментальными работами. Есть спектакли, где действие происходит в необычных пространствах - когда спектакль идет в наушниках или в очках виртуальной реальности. Это многообразие форм дает представление о российском театре сегодня", - сообщила накануне открытия конкурса гендиректор "Золотой маски" Мария Ревякина.
Как всегда важной частью фестиваля станут внеконкурсные программы: "Маска Плюс" и "Детский Weekend". Всего в конкурсной и внеконкурсных программах фестиваля, который пройдет в Москве с 25 января по 15 апреля, примет участие 81 российский театр из 29 городов. Пройдет более 250 показов 101 спектакля. В конкурсной программе на Национальную театральную премию в 29 частных номинациях выдвинуто более 240 театральных деятелей.
В Международный день театра 27 марта в Бетховенском зале Большого театра состоится церемония вручения специальных премий "Золотая Маска" - "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".
Двадцать шестая церемония вручения премии состоится 15 апреля и впервые пройдет в концертном зале "Зарядье".
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КультураБольшой театрТеатр нацийТеатральный фестиваль "Золотая Маска"Россия
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