Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-25T09:03+0300
https://ria.ru/20200125/1563855493.html
СМИ: возлюбленная Безоса могла передать переписку с ним своему брату
https://cdn22.img.ria.ru/images/156020/15/1560201568_0:189:3086:1924_1036x0_80_0_0_aac2fb19584eb6ade966cdbfc04236a1.jpg
РИА Новости

СМИ: возлюбленная Безоса могла передать переписку с ним своему брату

05:15 25.01.2020 (обновлено: 09:03 25.01.2020)
2608
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisГенеральный директор Amazon Джефф Безос
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Генеральный директор Amazon Джефф Безос. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Прокуроры Манхэттена имеют доказательства, что возлюбленная главы компании Amazon и богатейшего человека мира Джеффа Безоса передала переписку с ним своему брату, которую тот затем продал таблоиду National Enquirer, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, переписка, с которой ознакомилась Wall Street Journal, приобщена к материалам дела, чтобы расследовать попытку издателя таблоида компании American Media Inc. (AMI) угрожать Безосу.
Доказательства содержат сообщения от 10 мая 2018 года, которые Лорен Санчес отправила своему брату Майклу с ее перепиской с миллиардером. После этого девушка также отправляла своему брату фотографии миллиардера с голым торсом.
Отмечается, что следователи проверяют также, не был ли взломан телефон самого миллиардера.
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
23 января, 21:11
Белый дом прокомментировал сообщения о взломе телефона главы Amazon
В январе 2019 года стало известно о разводе Безоса и его супруги Маккензи после 25 лет брака. СМИ сообщали, что Безосу стало известно о журналистском "расследовании" таблоида National Enquirer, которое уличило владельца Amazon в романтических отношениях с бывшей телеведущей 49-летней Лорен Санчес. Как утверждает сам таблоид, его представители связались с Безосом и сообщили о собранном на него досье всего за 48 часов до публичного объявления о разводе.
После скандала Безос нанял частных детективов, чтобы расследовать утечку информации о своей личной жизни. Позже он заявил, что издатель таблоида компания American Media Inc (AMI) во главе с Дэвидом Пекером угрожает опубликовать фотографии, которые сам Безос посылал Санчес. В обмен на отказ от публикации представители AMI требуют публичного заявления об отсутствии политической подоплеки в инциденте с досье. Как позже сообщило издание Wall Street Journal, таблоид National Enquirer заплатил брату предполагаемой любовницы Безоса Майклу Санчесу 200 тысяч долларов за откровенную переписку миллиардера.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
24 января, 03:51
В офисе Гутерреша заявили, что руководство ООН не пользуется WhatsАpp
Ранее британское издание Guardian со ссылкой на свои источники сообщило, что мобильный телефон Безоса был взломан с телефона наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана. По данным источников газеты, взлом был произведен в мае 2018 года при помощи вредоносного файла, который был отправлен Безосу в мессенджере WhatsApp с номера саудовского принца. Саудовская Аравия назвала эти обвинения "абсурдными".
Британская газета сделала ряд предположений относительно того, что взлом может быть связан с попаданием личной информации и фрагментов переписки Безоса в распоряжение американского таблоида National Enquirer девять месяцев спустя, а также с убийством саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи.
Как заявил изданию Wall Street Journal официальный представитель American Media, "Майкл Санчес начал передавать все материалы и информацию нашим репортерам в сентябре 2018 года". По словам представителя компании, предположение о том, что третья сторона, например, Саудовская Аравия, "участвовала или каким-то образом влияла на нашу журналистскую работу, не верны".
Безос ранее публично заявил, что у него было много врагов. В частности, по его словам, "в некоторых кругах" были недовольны тем, как принадлежащая Безосу газета Washington Post освещала убийство своего журналиста Джамаля Хашукджи, в котором винят Саудовскую Аравию. Кроме того, известно, что президент Дональд Трамп, который лично много раз критиковал Безоса, дружит с издателем таблоида. Сам Трамп заявил, что ничего не знал о расследовании таблоида в отношении Безоса.
Программирование
5 января, 05:31
СМИ: "иранские хакеры" взломали один из правительственных сайтов в США
082313
Обсудить 0
Джефф БезосAmazon.com, Inc.Саудовская АравияМанхэттенСШАВ мире
Рекомендуем
Владимир Познер
Познер рассказал, как видит Россию со стороны
В Палестине Путин поднял упавшую фуражку офицера караула
В Сети отреагировали на помощь Путина палестинскому офицеру
Госсекретарь США Майк Помпео
Ведущая заявила, что Помпео выругался на нее после вопроса об Украине
Лондон
Лондон хочет угрозами ускорить торговые переговоры с ЕС, сообщает СМИ
Выступление группы ТАТУ
Трек группы "Тату" получил платиновый статус в Великобритании
Владимир Путин
Путин поручил правительству подготовить предложения по охране лесов
Помощник президента России Владислав Сурков
Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
"Сподвижник нацистов": Пушков оценил документы ЦРУ о Бандере
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Минобороны прокомментировало "перехват" США российской колонны в Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал минские соглашения
Флаги Кипра и Европейского союза
Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ
Газокомпрессорная станция Несвижская в Белоруссии
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент РФ Владимир Путин на церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников в лагере смерти Собибор Леона Фельдгендлера
Эксперт сравнил Путина и Порошенко в ситуации с поднятой фуражкой
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи украинских военнопленных аэропорту Борисполь
Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным
Помощник президента России Владислав Сурков
Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Канадские ученые допустили возможность заражения раком
04:00СМИ: число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 1975 человек
03:46Экологи сообщают, что "китовая тюрьма" в Приморье пустует
03:43В Шанхае сообщили о первом погибшем в городе от нового коронавируса
03:35Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР
03:33Ученые предупредили об опасности появления дыр в корпусе МКС
03:23Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции
03:14Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
03:10Банки готовят революцию в удаленном обслуживании россиян
03:07ФТС в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса
03:05Японский эксперт: бесснежные зимы в России будут случаться все чаще
02:52В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
02:45Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31 человека
02:33Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
02:32Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения
02:29СМИ: число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 54 человек
02:28В Турции вытащили из-под завалов мать двухлетней девочки
02:24Сенаторы осудили поведение Помпео в отношении журналистки
02:12В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
02:09Миссия ООН заявила о нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию
Лента новостейМолния