СМИ: возлюбленная Безоса могла передать переписку с ним своему брату

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Прокуроры Манхэттена имеют доказательства, что возлюбленная главы компании Джеффа Безоса передала переписку с ним своему брату, которую тот затем продал таблоиду National Enquirer, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Прокурорыимеют доказательства, что возлюбленная главы компании Amazon и богатейшего человека мирапередала переписку с ним своему брату, которую тот затем продал таблоиду National Enquirer, сообщает газетасо ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, переписка, с которой ознакомилась Wall Street Journal, приобщена к материалам дела, чтобы расследовать попытку издателя таблоида компании American Media Inc. (AMI) угрожать Безосу.

Доказательства содержат сообщения от 10 мая 2018 года, которые Лорен Санчес отправила своему брату Майклу с ее перепиской с миллиардером. После этого девушка также отправляла своему брату фотографии миллиардера с голым торсом.

Отмечается, что следователи проверяют также, не был ли взломан телефон самого миллиардера.

В январе 2019 года стало известно о разводе Безоса и его супруги Маккензи после 25 лет брака. СМИ сообщали, что Безосу стало известно о журналистском "расследовании" таблоида National Enquirer, которое уличило владельца Amazon в романтических отношениях с бывшей телеведущей 49-летней Лорен Санчес. Как утверждает сам таблоид, его представители связались с Безосом и сообщили о собранном на него досье всего за 48 часов до публичного объявления о разводе.

После скандала Безос нанял частных детективов, чтобы расследовать утечку информации о своей личной жизни. Позже он заявил, что издатель таблоида компания American Media Inc (AMI) во главе с Дэвидом Пекером угрожает опубликовать фотографии, которые сам Безос посылал Санчес. В обмен на отказ от публикации представители AMI требуют публичного заявления об отсутствии политической подоплеки в инциденте с досье. Как позже сообщило издание Wall Street Journal, таблоид National Enquirer заплатил брату предполагаемой любовницы Безоса Майклу Санчесу 200 тысяч долларов за откровенную переписку миллиардера.

Ранее британское издание Guardian со ссылкой на свои источники сообщило, что мобильный телефон Безоса был взломан с телефона наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана. По данным источников газеты, взлом был произведен в мае 2018 года при помощи вредоносного файла, который был отправлен Безосу в мессенджере WhatsApp с номера саудовского принца. Саудовская Аравия назвала эти обвинения "абсурдными".

Британская газета сделала ряд предположений относительно того, что взлом может быть связан с попаданием личной информации и фрагментов переписки Безоса в распоряжение американского таблоида National Enquirer девять месяцев спустя, а также с убийством саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи.

Как заявил изданию Wall Street Journal официальный представитель American Media, "Майкл Санчес начал передавать все материалы и информацию нашим репортерам в сентябре 2018 года". По словам представителя компании, предположение о том, что третья сторона, например, Саудовская Аравия, "участвовала или каким-то образом влияла на нашу журналистскую работу, не верны".