В Израиле 19 палестинцев пострадали в столкновениях с военными

"Девятнадцать палестинцев получили ранения сегодня ночью в столкновениях с израильскими военнослужащими в (районе) Бейт Ханина в окрестностях Иерусалима", - заявила аль-Фукаха.

Протесты палестинцев в секторе Газа проходят каждую пятницу. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава и уже унесли жизни 315 палестинцев с 30 марта 2018 года.