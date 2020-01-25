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В Израиле 19 палестинцев пострадали в столкновениях с военными
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РИА Новости

В Израиле 19 палестинцев пострадали в столкновениях с военными

05:07 25.01.2020
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© РИА Новости / Иссам Аль-Римави / Перейти в фотобанкИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Израильские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Девятнадцать палестинцев получили ранения в ночь на субботу в столкновениях с израильскими военнослужащими в окрестностях Иерусалима, сообщила РИА Новости представитель Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха.
"Девятнадцать палестинцев получили ранения сегодня ночью в столкновениях с израильскими военнослужащими в (районе) Бейт Ханина в окрестностях Иерусалима", - заявила аль-Фукаха.
Протесты палестинцев в секторе Газа проходят каждую пятницу. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава и уже унесли жизни 315 палестинцев с 30 марта 2018 года.
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