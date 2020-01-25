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Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
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РИА Новости

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

04:53 25.01.2020 (обновлено: 10:33 25.01.2020)
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция "Несвижская" в Белоруссии
Газокомпрессорная станция Несвижская в Белоруссии
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Газокомпрессорная станция "Несвижская" в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 25 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
Документ дает правительству Белоруссии право вести переговоры по проекту протокола и при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера.
Кроме того, Лукашенко разрешил чиновникам подписать протокол по достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Сам текст проекта протокола не публикуется. При этом указ постановляет "временно применять протокол с даты его подписания до вступления в силу".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Минск же настаивает на том, что цены должны быть ниже. Так, накануне Лукашенко в очередной раз потребовал выполнения договоренности о переходе на внутрироссийские цены, которая, по его словам, была достигнута еще в 2011 году, и заявил, что Москва "кинула" Минск в этом вопросе.
Гомельская нефтеперекачивающая станция
24 января, 18:40Сказано в эфире
"Блуждание по кругу". Эксперт о словах Лукашенко про нефтяной спор Президент Белоруссии Александр Лукашенко связал нефтяные споры с Москвой с прежним российским правительством. В эфире радио Sputnik эксперт Андрей Суздальцев прокомментировал ситуацию.
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Александр ЛукашенкоГазпромБелтрансгазБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Вот любят "братья" смотреть в чужой карман. Сколько же там Россия зарабатывает? А может лучше заглянуть в свой карман? Сколько Беларусь на этом имеет? Ничего не имею против беларусов, от слова вообще. Но с какого перепуга Россия должна им поставлять по внутрироссийским ценам?За какие такие заслуги? Простите неуча )), но не понимаю. Хотели рынка , получайте. Всё просто : мировые цены на нефтепродукты для Белоруссии , мировые расценки на транзит для России.
25 января, 10:41
Ефимыч 66
3241947613
Принаглел усатый картофелевод или теперь лучше называть креветко-ведом и кокосо-киви-водом.
25 января, 08:58
nnnetzenzury n
2722039217
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