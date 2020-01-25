Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

МИНСК, 25 янв — РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале

Документ дает правительству Белоруссии право вести переговоры по проекту протокола и при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера.

Кроме того, Лукашенко разрешил чиновникам подписать протокол по достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Сам текст проекта протокола не публикуется. При этом указ постановляет "временно применять протокол с даты его подписания до вступления в силу".

"Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" 31 декабря продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года. При этом цена газа для Белоруссии определена только на январь и февраль: она сохранилась на уровне прошлого года — 127 долларов за тысячу кубометров.