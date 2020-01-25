Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

МИНСК, 25 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
Документ дает правительству Белоруссии право вести переговоры по проекту протокола и при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера.
Кроме того, Лукашенко разрешил чиновникам подписать протокол по достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Сам текст проекта протокола не публикуется. При этом указ постановляет "временно применять протокол с даты его подписания до вступления в силу".
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"Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" 31 декабря продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года. При этом цена газа для Белоруссии определена только на январь и февраль: она сохранилась на уровне прошлого года — 127 долларов за тысячу кубометров.
Минск же настаивает на том, что цены должны быть ниже. Так, накануне Лукашенко в очередной раз потребовал выполнения договоренности о переходе на внутрироссийские цены, которая, по его словам, была достигнута еще в 2011 году, и заявил, что Москва "кинула" Минск в этом вопросе.