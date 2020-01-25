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Временный президент Боливии Аньес решила баллотироваться на выборах
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РИА Новости

Временный президент Боливии Аньес решила баллотироваться на выборах

04:36 25.01.2020
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© AP Photo / Natacha PisarenkoОппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 янв - РИА Новости. Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес выставит свою кандидатуру на выборах главы государства 3 мая, сообщает газета El Deber со ссылкой на саму Аньес.
"Хочу объявить, что я приняла решение выставить свою кандидатуру на президентских выборах", - приводит ее слова издание.
После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего "Движения к социализму". Высший избирательный суд Боливии (TSE) назначил на 3 мая всеобщие выборы в стране.
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