В Австралии пять человек проверяют из-за подозрения на коронавирус

"Число подтвержденных случаев - 0. Число случаев на проверке - 5", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Министерство отмечает, что не раскроет информацию о том, в каких больницах проводится проверка, для сохранения конфиденциальности.