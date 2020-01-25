В Австралии пять человек проверяют из-за подозрения на коронавирус

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Медики в австралийском штате Новый Южный Уэльс проверяют пять человек, которые могут быть инфицированы коронавирусом нового типа, сообщается на сайте министерства здравоохранения штата.
"Число подтвержденных случаев - 0. Число случаев на проверке - 5", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Министерство отмечает, что не раскроет информацию о том, в каких больницах проводится проверка, для сохранения конфиденциальности.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.