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В Австралии пять человек проверяют из-за подозрения на коронавирус
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РИА Новости

В Австралии пять человек проверяют из-за подозрения на коронавирус

04:20 25.01.2020
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© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанкВ Центральном госпитале города Ухань
В Центральном госпитале города Ухань
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
В Центральном госпитале города Ухань
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Медики в австралийском штате Новый Южный Уэльс проверяют пять человек, которые могут быть инфицированы коронавирусом нового типа, сообщается на сайте министерства здравоохранения штата.
"Число подтвержденных случаев - 0. Число случаев на проверке - 5", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Министерство отмечает, что не раскроет информацию о том, в каких больницах проводится проверка, для сохранения конфиденциальности.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
В Центральном госпитале города Ухань
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Распространение нового коронавирусаНовый Южный УэльсАвстралияУханьВ мире
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