В Сети отреагировали на помощь Путина палестинскому офицеру

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Пользователи фейсбука высоко оценили жест Владимира Путина, который поднял упавшую на пол фуражку палестинского гвардейца в ходе визита в Вифлеем.
Видео опубликовал личный фотограф президента Палестины Махаммад Атик. Как видно на кадрах, проходя мимо стоящих в ряд военных, президент России заметил лежащий на полу головной убор. Путин остановится, поднял фуражку и водрузил ее на голову офицера. Уходя, российский лидер показал палестинскому военному большой палец.
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Как написал сам автор публикации, Путин проявил уважение к палестинской гвардии. Его мнение поддержали комментаторы.
"С уважением и признательностью, добро пожаловать, дорогой гость президент Путин", — написал Ahmad O Manasra.
"Желаю вам здоровья", — отреагировал Eyad Abu Ali.
"Уважение вам", — отметил Naser Ali Agag .
Признательность российскому лидеру также выразили Raed M Salahat, Khaled Al Asmar, Momtaz Barghoothu и другие комментаторы.
В ходе визита Путин обсудил с главой палестинского государства Махмудом Аббасом вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке.