Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-25T04:04+0300
https://ria.ru/20200125/1563855107.html
Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ
https://cdn22.img.ria.ru/images/156366/22/1563662217_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c23374ee238d9b2aa2c653d9273312ec.jpg
РИА Новости

Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ

04:04 25.01.2020
408
© REUTERS / Luisa GonzalezГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© REUTERS / Luisa Gonzalez
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую ведущую Мэри Луиз Келли после вопроса об Украине, сообщает радиостанция NPR.
По словам Келли, Помпео неоднократно выругался на нее, так как ему не понравилось, что ведущая задала вопросы про Украину. Во время самого интервью госсекретарь указал, что он согласился обсудить ситуацию в Иране, но не собирался обсуждать политику США в отношении Украины.
После интервью Помпео пригласил ведущую к себе для разговора. Келли заявила, что госсекретарь спросил ее, считает ли она, что американцев волнует Украина.
"Он использовал ругательство в этом предложении и во многих других. Он спросил, могу ли я найти Украину на карте. Я ответила да, и он попросил помощников принести нам карту мира без подписей. Я указала, где находится Украина. Он убрал карту", - рассказала телеведущая.
Как сообщает радиостанция, госдепартамент США от комментариев отказался.
Вице-президент США Джо Байден
6 декабря 2019, 01:52
Байден вступил в перепалку с избирателем на предвыборной встрече
5220000
Обсудить 0
Майк ПомпеоГосударственный департамент СШАСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
В Палестине Путин поднял упавшую фуражку офицера караула
В Сети отреагировали на помощь Путина палестинскому офицеру
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал минские соглашения
Вид на планету Земля из космоса
Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш
Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
Флаги Европейского союза и Великобритании
СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
Украинский бронетранспортер БТР-4
Украинская армия получила "дырявые" БТР
Президент США Дональд Трамп
Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи украинских военнопленных аэропорту Борисполь
Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер
Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России
Стейк из баранины
Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
Гомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии
Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
Флаги Кипра и Европейского союза
Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ
В. Зеленский
Зеленский рассказал о "шраме" между Россией и Украиной
Тибет
В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,5
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:36Временный президент Боливии Аньес решила баллотироваться на выборах
04:20В Австралии пять человек проверяют из-за подозрения на коронавирус
04:15Зеленский прокомментировал минские соглашения
04:07В Сети отреагировали на помощь Путина палестинскому офицеру
04:04Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ
03:56Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
03:51СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
03:47Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
03:17В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
03:14Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день
03:11Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
03:06Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа
02:56Мадуро получил орден Ленина от КПРФ
02:49В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:40Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти
02:40Кабмин установил плату за негативное воздействие на окружающую среду
02:33В США задержали рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщило СМИ
02:20Украинская армия получила "дырявые" БТР
02:20В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным
02:16Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения
Лента новостейМолния