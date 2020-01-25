Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую ведущую Мэри Луиз Келли после вопроса об Украине, сообщает радиостанция NPR.
После интервью Помпео пригласил ведущую к себе для разговора. Келли заявила, что госсекретарь спросил ее, считает ли она, что американцев волнует Украина.
"Он использовал ругательство в этом предложении и во многих других. Он спросил, могу ли я найти Украину на карте. Я ответила да, и он попросил помощников принести нам карту мира без подписей. Я указала, где находится Украина. Он убрал карту", - рассказала телеведущая.
Как сообщает радиостанция, госдепартамент США от комментариев отказался.
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