Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze раскритиковал нападки на русский в его стране и призвал пользоваться знаниями этого языка, а также других.
"Ни люди, ни язык не являются врагами. Можно спорить о системе, но не о народе. По–моему, на русском языке говорят больше, чем на немецком", — отметил политик.
Он подчеркнул, что ни в одной стране не борются с языками. Кроме того, по мнению Берзиньша, Латвии, недра которой бедны, следует пересмотреть отношение к языкам.
"Проживая в таком месте, как Латвия, необходимо использовать преимущество языков: если мы не можем извлечь из земли ничего дешевого и дорого продаваемого, то мы должны использовать языки, которые мы знаем, – латышский, русский, немецкий, английский", – заключил экс-президент.
В Латвии один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного, не смотря на то, что родным его считает около 40 процентов населения.
Сейм 22 марта 2018 года в окончательном чтении принял поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, предусматривающие, что с 2019/20 учебного года начнется постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств. Полный перевод на обучение на госязыке должен завершиться 1 сентября следующего года. Эти меры вызвали протесты среди русскоязычного населения прибалтийской республики.
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