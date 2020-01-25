Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку

"Ни люди, ни язык не являются врагами. Можно спорить о системе, но не о народе. По–моему, на русском языке говорят больше, чем на немецком", — отметил политик.

Он подчеркнул, что ни в одной стране не борются с языками. Кроме того, по мнению Берзиньша, Латвии, недра которой бедны, следует пересмотреть отношение к языкам.

"Проживая в таком месте, как Латвия, необходимо использовать преимущество языков: если мы не можем извлечь из земли ничего дешевого и дорого продаваемого, то мы должны использовать языки, которые мы знаем, – латышский, русский, немецкий, английский", – заключил экс-президент.

Латвии один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного, не смотря на то, что родным его считает около 40 процентов населения.