В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек

ПЕКИН, 25 янв - РИА Новости. Количество заболевших новым типом Количество заболевших новым типом коронавируса Китае увеличилось до 1287 человек, из них 41 человек погиб, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения.

Ранее официально сообщалось о 830 заболевших и 26 умерших.

"По состоянию на полночь 24 января, в 29 провинциях и городах было зарегистрировано 1287 подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 237 человек находятся в тяжелом состоянии, 41 человек умер (39 человек в провинции Хубэй, 1 - в провинции Хэбэй, 1 - в провинции Хэйлунцзян)", - говорится в сообщении. Кроме того, из больниц были выписаны 38 пациентов, которые вылечились. В 20 провинциях также зарегистрировано 1965 случаев с подозрением на новый тип коронавируса. Вирус распространился в 30 регионах страны.

В настоящее время 13 967 человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под медицинским наблюдением.

За пределами материкового Китая пять случаев заражения были зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване; четыре - в Таиланде (двое пациентов уже выписаны), два - в Японии (один пациент выписан), два - в Южной Корее, два - в США, три - во Вьетнаме, 3 – Сингапур, 1 – в Непале, 2 – во Франции.