Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время рождественского телемоста из храма Христа Спасителя с космонавтами МКС

"В день памяти мученицы Татианы и с нею в Риме пострадавших святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова", - сообщается на сайте Русской православной церкви.

В последние годы в Русской православной церкви возобновилась традиция проводить общие молитвы в день святой мученицы Татьяны с участием студентов, преподавателей и духовенства. Также в этот день проходят традиционные массовые гуляния студенчества.

День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января, поскольку именно в этот день в 1755 году учредили первый российский вуз - Московский университет. А в 1791 году также 25 января при нем освятили домовой храм - во имя святой мученицы Татьяны. Так древнеримская мученица стала покровительницей русского студенчества и высшей школы.