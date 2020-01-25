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Религия и мировоззрение
2020-01-25T03:14+0300
https://ria.ru/20200125/1563854880.html
Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день
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РИА Новости

Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день

03:14 25.01.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время рождественского телемоста из храма Христа Спасителя с космонавтами МКС
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время рождественского телемоста из храма Христа Спасителя с космонавтами МКС
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу - день Российского студенчества - совершит божественную литургию в домовом храме при МГУ.

"В день памяти мученицы Татианы и с нею в Риме пострадавших святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова", - сообщается на сайте Русской православной церкви.

В последние годы в Русской православной церкви возобновилась традиция проводить общие молитвы в день святой мученицы Татьяны с участием студентов, преподавателей и духовенства. Также в этот день проходят традиционные массовые гуляния студенчества.
День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января, поскольку именно в этот день в 1755 году учредили первый российский вуз - Московский университет. А в 1791 году также 25 января при нем освятили домовой храм - во имя святой мученицы Татьяны. Так древнеримская мученица стала покровительницей русского студенчества и высшей школы.
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Святая Татьяна жила в Риме II‑III веков. Отец воспитал ее христианкой несмотря на то, что в те времена в Римской империи христиане подвергались гонениям. По преданию, Татьяну привели в храм Аполлона и попросили принести жертву идолу. Однако она помолилась Богу, и произошло землетрясение: идол раскололся, а обломки храма "похоронили" жрецов. После этого язычники истязали и казнили мученицу и ее отца.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеТатьянин деньПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)МГУ имени М. В. ЛомоносоваМосква
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