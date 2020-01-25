Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью

"Забудьте про отбивную с кровью – мясо ни в коем случае нельзя есть без достаточной температурной обработки. Средняя прожарка тоже небезопасна – вы не знаете, какое мясо пустили в расход. Особенно опасно мясо диких животных. Неизвестно, где его продают, есть ли там ветеринарный контроль. Если вы покупаете мясо на дороге или у своих знакомых, его надо варить долго и небольшими кусками. Рестораны, кафе должны выполнять все требования по технологии правильного приготовления пищи. Достаточная температурная обработка для мяса – варить не меньше полутора часов. Непроваренное мясо ведет к тому, что в организме человека развиваются гельминты", — сказала Чернышева.