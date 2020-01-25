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Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
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РИА Новости

Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью

03:11 25.01.2020
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CC0 / u_rt5bpvly / Стейк из баранины
Стейк из баранины
CC0 / u_rt5bpvly /
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Блюда из сырого мяса и рыбы есть во многих кухнях мира, при этом большую опасность могут представлять карпаччо, тартар, севиче, сало, суши или строганина, рассказала в интервью радио Sputnik врач высшей категории, кандидат биологических наук, врач патоморфолог, паразитолог Елена Чернышева.
По ее словам, мясо и рыбу ни в коем случае нельзя есть без достаточной термической обработки, иначе там могут остаться личинки, а в организме человека могут развиваться гельминты.
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Гельминтоз — частое паразитарное заболевание, например, у рыболовов или охотников, которые неправильно приготовили свою добычу. Бывает так, что гельминтозом люди долго болеют и при этом не всегда понимают, что с ними происходит. Только опытный врач-инфекционист может определить причину, опросив больного о его особенностях питания и увлечениях. Так что с учетом этого тем, кто любит сырые деликатесы, следует быть осторожным.
Чернышева дала совет, какую прожарку стейка выбрать и какие меры предосторожности соблюдать при готовке.
"Забудьте про отбивную с кровью – мясо ни в коем случае нельзя есть без достаточной температурной обработки. Средняя прожарка тоже небезопасна – вы не знаете, какое мясо пустили в расход. Особенно опасно мясо диких животных. Неизвестно, где его продают, есть ли там ветеринарный контроль. Если вы покупаете мясо на дороге или у своих знакомых, его надо варить долго и небольшими кусками. Рестораны, кафе должны выполнять все требования по технологии правильного приготовления пищи. Достаточная температурная обработка для мяса – варить не меньше полутора часов. Непроваренное мясо ведет к тому, что в организме человека развиваются гельминты", — сказала Чернышева.
Соленая рыба без температурной обработки, по словам специалиста, тоже сомнительное удовольствие, так как неизвестно, где она приготовлена и из какой рыбы — замороженной или свежей.

"При недостаточной проморозке рыбы там сохраняются личинки, а потом возможен гельминтоз. Это частое паразитарное заболевание у рыболовов, потому что в каких-то условиях они недоваривают уху, разделывают руками, не смотрят. В Сибири есть рыба, которая очень нежная, ее даже замораживают и едят сырую. Все это большой риск", — сказала Чернышева.

Опасно может быть даже сало с прожилками мяса, предупреждает врач-паразитолог.
"Сало замораживают без термической обработки. Сам жир менее опасен, личинки содержатся в мясной части", — сказала Чернышева.
Нужен обязательный контроль на пастбищах, в местах, где выкармливают животных, на бойнях, при продаже, сбыте и хранении мяса, чтобы не появилась еще и бактериальная инфекция.
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