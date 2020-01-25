Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа

Согласно данным опроса, рейтинг одобрения составил 44%, таким образом, он повысился на 6 процентных пунктов по сравнению с последним опросом ABC и Washington Post в октябре 2019 года. Вместе с тем максимальное количество опрошенных - 56% - одобряют экономическую политику Трампа.

По данным исследования, мнения граждан США относительно импичмента президенту разделились. Так, 47% респондентов считают, что сенат должен проголосовать за отстранение Трампа от власти, при этом 49% респондентов с ними не согласились.

Опрос проводился 20-23 января на всей территории США. В нем приняли участие 1004 человека старше 18 лет. Статистическая погрешность достигает примерно 3,5 процентных пункта.

США и Китай ранее в январе подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. Пекин согласился в ближайшие два года увеличить закупки ряда американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов. США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с КНР, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю. Кроме того, Китай пообещал повысить защиту в области авторских прав, расширить доступ на свой рынок.