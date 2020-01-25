Кабмин установил плату за негативное воздействие на окружающую среду

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2020 год, соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.
"Установить, что в 2020 году применяются: ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 года №913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах", установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,08", - говорится в документе.
В документе также добавляется, что в 2020 году ставка платы за выбросы в атмосферный воздух пыли каменного угля стационарными источниками составит 61 рубль за тонну.
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