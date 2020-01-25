Кабмин установил плату за негативное воздействие на окружающую среду

"Установить, что в 2020 году применяются: ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 года №913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах", установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,08", - говорится в документе.