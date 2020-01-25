Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти

Гомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Белоруссия не откажется от поставок нефти из России , и на это есть целый ряд причин. Об этом в интервью изданию Ura.ru заявил заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы Белорусского государственного университета , глава Общественного объединения "Центр изучения внешней политики и безопасности" Андрей Русакович.

Саудовской Аравией и Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка – США ОАЭ . По его мнению, Москва требует от Минска слишком высокую цену за нефть. Лукашенко считает, что поставки в Белоруссию должны производиться по внутрироссийским ценам, однако из-за российского налога на добычу полезных ископаемых стоимость топлива возросла практически до мирового уровня. Он подчеркнул, что Минск не отказывается целиком от российского топлива, но вынужден диверсифицировать поставки.

"Первое – ценовой фактор. Российская нефть ниже (по стоимости. – Прим. ред.) для Белоруссии, чем на мировом рынке. Во-вторых, уже есть устойчивые связи. Инфраструктура и наши нефтеперерабатывающие заводы адаптированы для переработки именно российской нефти. В-третьих, логистика поставок", – отметил Русакович.

По словам эксперта, в Минске с тревогой воспринимают текущее положение дел с поставками нефти из России.

"Есть элемент нестабильности, а это уже влияет на экономические и финансовые показатели Белоруссии. Уже январь подходит к концу, а вопрос не решен", – подчеркнул он.

При этом Русакович выразил уверенность, что решение будет найдено и глобальные проблемы будут сняты.

Сырьевые споры

Сейчас Минск покупает только российскую нефть, однако переговоры по новым контрактам идут тяжело. Как рассказывал источник РИА Новости, стороны не могут договориться из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену, притом что поставки из России на условиях 2019 года будут дешевле других как минимум на 1,6 миллиарда долларов при годовом объеме в 24 миллиона тонн.

Из-за отсутствия контрактов Россия с 1 января прекратила поставлять нефть на оба белорусских НПЗ, а Минск приостановил экспорт нефтепродуктов. Через несколько дней поставки частично возобновились, но договоренности стороны так и не достигли.

На этом фоне Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссия активно ищет альтернативные источники поставок. В частности, он говорил, что Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба".