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Лукашенко пожаловался на Россию из-за нефтяного вопроса
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РИА Новости

Лукашенко пожаловался на Россию из-за нефтяного вопроса

21:35 24.01.2020 (обновлено: 21:48 24.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Москва требует от Минска слишком высокую цену за нефть, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава государства утверждает, что поставки в Белоруссию должны производиться по внутрироссийским ценам, однако из-за российского налога на добычу полезных ископаемых стоимость топлива возросла практически до мирового уровня.
Гомельская нефтеперекачивающая станция
Вчера, 18:40Сказано в эфире
"Блуждание по кругу". Эксперт о словах Лукашенко про нефтяной спор Президент Белоруссии Александр Лукашенко связал нефтяные споры с Москвой с прежним российским правительством. В эфире радио Sputnik эксперт Андрей Суздальцев прокомментировал ситуацию.
"Ребята, братья дорогие, старший брат, так же не поступают. Нельзя же нас за дураков держать!" — возмутился он в эфире СТВ.
Также, по мнению Лукашенко, Россия "кинула" Белоруссию с газом, и теперь стране приходится "стоять на коленях". Он подчеркнул, что Минск не отказывается целиком от российского топлива, но вынужден диверсифицировать поставки.
Налоговый маневр в нефтяной отрасли стал одним спорных вопросов между двумя государствами. Он предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Минск оценивал потери за шесть лет в 11 миллиардов долларов, а в 2019 и 2020 году — по 400 миллионов долларов из-за дополнительных издержек.
России и Белоруссии до сих пор не удалось достичь договоренностей по поставкам, и в начале года Москва прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Затем прокачка частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар". При этом Минск активно ищет альтернативных поставщиков нефти. Бывший вице-премьер Дмитрий Козак ранее подчеркивал, что правительство не регулирует цены на нефть для Белоруссии, нефтяная отрасль работает на рыночных условиях.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 13:49
Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"
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Обсудить 83
Александр ЛукашенкоМоскваМинскБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Кто же,наконец,объяснит батьке, что если поровну, то всё поровну, в том числе и санкции за Крым, к примеру! А то, ишь, как захотел устроиться, "братец"! Это моё, и это моё, а санкции - ваши.
24 января, 21:45
Von Stirliz
28011015
"Ребята, братья дорогие, старший брат, так же не поступают..." - а в русской семье младший брат никогда не должен поступать так, как поступает Лукашенко.
24 января, 21:43
Владимир Белогорский
20400117
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