В США задержали рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщило СМИ

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Полиция города Лос-Анджелес задержала американского рэпера YG (настоящее имя — Кинон Джексон) по подозрению в грабеже, передает CBS News Los Angeles.
По данным телеканала, примерно в 4 утра по местному времени (15.00 мск пятницы) полиция провела обыск в доме 29-летнего музыканта, после чего взяла его под стражу. Офис шерифа не предоставил дополнительных данных по поводу задержания.
Отмечается, что рэпера задержали за два дня до его запланированного выступления на премии Grammy.
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