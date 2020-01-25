Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-25T04:14+0300
https://ria.ru/20200125/1563854611.html
В США задержали рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщило СМИ
https://cdn24.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_0:285:3072:2013_1036x0_80_0_0_daf8aac68345fc3f1eccc66dba0afaf9.jpg
РИА Новости

В США задержали рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщило СМИ

02:33 25.01.2020 (обновлено: 04:14 25.01.2020)
131
© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в Индианаполисе, США
Полицейская машина в Индианаполисе, США
© AP Photo / AJ Mast
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Полиция города Лос-Анджелес задержала американского рэпера YG (настоящее имя — Кинон Джексон) по подозрению в грабеже, передает CBS News Los Angeles.
По данным телеканала, примерно в 4 утра по местному времени (15.00 мск пятницы) полиция провела обыск в доме 29-летнего музыканта, после чего взяла его под стражу. Офис шерифа не предоставил дополнительных данных по поводу задержания.
Отмечается, что рэпера задержали за два дня до его запланированного выступления на премии Grammy.
Американский рэпер Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) во время выступления в Лос-Анджелесе. 7 февраля 2019
3 апреля 2019, 01:52Культура
В Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в убийстве рэпера Nipsey Hussle
110000
Обсудить 0
Лос-АнджелесСШАПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Украинский бронетранспортер БТР-4
Украинская армия получила "дырявые" БТР
Президент США Дональд Трамп
Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа
Тибет
В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро получил орден Ленина от КПРФ
В Центральном госпитале города Ухань
В Австралии пять человек проверяют из-за подозрения на коронавирус
Производство защитных масок на фабрике в Ханьдане, провинция Хэбэй
Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
Гомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии
Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае число умерших от коронавируса превысило 40 человек
Стейк из баранины
Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
Флаг Ирана. Архивное фото
Сайт иранского агентства Fars заблокировали из-за американских санкций
Президент США Дональд Трамп
Трамп опубликовал логотип Космических сил США
Дом правительства РФ
Кабмин установил плату за негативное воздействие на окружающую среду
Город на востоке Турции
В Турции сообщили о 18 погибших и 553 пострадавших при землетрясении
Обстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
В Турции возросло число погибших при землетрясении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20В Австралии пять человек проверяют из-за подозрения на коронавирус
04:15Зеленский прокомментировал минские соглашения
04:07В Сети отреагировали на помощь Путина палестинскому офицеру
04:04Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ
03:56Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
03:51СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
03:47Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
03:17В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
03:14Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день
03:11Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
03:06Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа
02:56Мадуро получил орден Ленина от КПРФ
02:49В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:40Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти
02:40Кабмин установил плату за негативное воздействие на окружающую среду
02:33В США задержали рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщило СМИ
02:20Украинская армия получила "дырявые" БТР
02:20В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным
02:16Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения
02:06Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния