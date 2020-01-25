Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом

По данным телеканала BFMTV, третий заболевший приходится близким родственником одного из тех, о чьем заражении стало известно ранее в пятницу.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных в Китае превысило 830, 26 пациентов скончались, из них 24 - на территории китайской провинции Хубэй. Вирус уже распространился за пределы Китая.