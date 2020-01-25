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Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
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РИА Новости

Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом

02:06 25.01.2020
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© REUTERS / China DailyПроизводство защитных масок на фабрике в Ханьдане, провинция Хэбэй
Производство защитных масок на фабрике в Ханьдане, провинция Хэбэй
© REUTERS / China Daily
Производство защитных масок на фабрике в Ханьдане, провинция Хэбэй
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения Франции сообщило, что в стране зафиксирован третий случай заболевания новым типом коронавируса, сообщает радиостанция France Info.
Ранее министр здравоохранения Франции Аньес Бузен сообщила о двух случаях заболевания, зафиксированных во французских городах Париж и Бордо.
По данным телеканала BFMTV, третий заболевший приходится близким родственником одного из тех, о чьем заражении стало известно ранее в пятницу.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных в Китае превысило 830, 26 пациентов скончались, из них 24 - на территории китайской провинции Хубэй. Вирус уже распространился за пределы Китая.
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Распространение нового коронавирусаБордоФранцияУханьПарижВ мире
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