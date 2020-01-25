В Китае число умерших от коронавируса превысило 40 человек

Ранее сообщалось, что число зараженных в Китае составило около 900 человек, 26 пациентов умерли, из них 24 — на территории провинции Хубэй, двое — за ее пределами. Таким образом, общее число скончавшихся достигает 41.

По данным газеты, все умершие — жители города Ухань провинции Хубэй. Всего, согласно газете, в провинции заражены 729 человек.

Последние официальные данные

Как уточняет Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР, по состоянию на полночь 24 января, в 29 провинциях и городах зарегистрировано 1287 подтвержденных случаев заражения, из них 237 человек находятся в тяжелом состоянии, умер 41 человек.

В 20 провинциях также зарегистрировано 1965 случаев с подозрением на новый тип коронавируса. Вирус распространился в 30 регионах страны.

В настоящее время 13 967 человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под медицинским наблюдением.

Из больниц выписаны 38 вылечившихся пациентов.

За пределами материкового Китая пять случаев заражения зафиксированы в Гонконге, два в Макао, три на Тайване; четыре в Таиланде (двое пациентов уже выписаны), два в Японии (один пациент выписан), два в Южной Корее, два в США, три во Вьетнаме, три в Сингапуре, один в Непале, два во Франции.